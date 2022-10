La atleta alemana Konstanze Klosterhalfen, de solo 25 años, ha sido la gran protagonista de esta edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que ha visto por segundo año consecutivo ganar en categoría femenina a una debutante. Si el pasado año fue Letesenbet Gidey la que rebajó en 70 segundos un récord del mundo "para muchos años" según Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, en esta ocasión ha sido la menuda corredora alemana, que firmaba 'Koko' en su dorsal, la que asombraba con 1:05:41, el tercer mejor tiempo de la historia de una europea, cerca del récord de Alemania, y que ha celebrado con inmensa alegría al ser la primera europea en el palmarés de la prueba.

"Estoy un poco sorprendida porque era mi debut", comentó en la rueda de prensa oficial, "pero en las siguientes quiero mejorar este tiempo". La especialista de 5.000 en pista destacó que se decidió por debutar en València tras ver la edición de 2021. "No podía haber encontrado una carrera mejor para empezar. Quería una que fuera rápida y los resultados del año pasado en València me acabaron de decidir".

Eso sí, apuntó que se quedó con ganas de más, pues al ser la primera media quizá pecó de conservadora: "Me hubiera gustado repetir los tres últimos kilómetros, he visto que eran mejorables y en la siguiente carrera intentaré batir el récord de Alemania".

Klosterhalfen reconoció que los entrenamientos en Kenia fueron duros pero le ayudaron a conseguir este resultado, y que ahora, tras descansar, se centrará de nuevo en la pista, con el objetivo del campeonato del mundo. "Entrenar en Kenia fue bastante difícil, todos los días en altitud y en unas condiciones duras, pero me hecho que encontrara aquí mi ritmo, y probablemente vuelva a entrenar allí antes de otro medio maratón, me ha funcionado bien. Pero antes el objetivo es descansar y luego del cross preparar la pista, hay un campeonato del mundo y quiero recuperar la velocidad. Me siento atleta de pista y todavía es pronto para enfocarme solo en la ruta".

Paco Borao, después de felicitarle, le animó entre risas a que buscara una media maratón más rápida, "a ver si la encuentra", y le invitó a volver el año que viene para tratar de mejorar en València.

Kibiwott Kandie: "No vine a por el récord del mundo"

En una carrera en la que los tres primeros atletas masculinos se colaron entre los cinco mejores del ranking mundial del año, brilló el ganador, Kibiwott Kandie, que repitió triunfo después de batir hace dos años el récord del mundo, que perdió el pasado año por un solo segundo. Sus 58:10 supone el segundo mejor registro de este año a nivel internacional.

El atleta representado por la valenciana Mónica Pont aclaró que no vino a atacar el récord del mundo, para lo que le faltaron piernas y algo más después de un debut en maratón en Nueva York no del todo satisfactorio. "No vine a por el récord, vine para correr en una gran media maratón, y eso lo he conseguido, igual que ganar, que era el otro objetivo", dijo.

Kandie comentó que encontró "un buen ritmo" pero que la "elevada humedad" le pasó factura. "Me escapé del grupo, pero quería llegar con la fuerza suficiente, no quería llegar demasiado limitado con la humedad que había". n este sentido explicó que la decisión de romper el grupo e irse en solitario en la segunda mitad de la prueba vino al ver que sus rivales "eran de un nivel importante como para que me quitaran el podio o la victoria, tenían un final rápido, y no quería arriesgarme porque había venido para ganar".

Marc Roig: "Satisfacción muy alta"

Marc Roig, seleccionador de la élite internacional, valoró la carrera con una "satisfacción muy alta". "Veníamos con un listón muy muy alto, pero nos seguíamos poniendo objetivos muy ambiciosos, como bajar de 58 segundos y de 65 segundos en mujeres. Se nos han escapado debido a la humedad, pero la carrera ha demostrado una gran salud, a punto de bajar de 58 y con el gran debut de Koko".

Además, Roig destacó los dos récords nacionales batidos en esta edición, el de Etiopía que logró el segundo clasificado, Yomif Kejelcha, con 58:32, que entró con el pie sangrando al saltarle un punto que llevaba, y que rebajó en un segundo, y el de Canadá, "algo a lo que no estamos acostumbrados por estas tierras", pero que el atleta pudo celebrar incluso con su bandera. "El año que viene intentaremos ser la media maratón del año una vez más. Nos gusta superarnos a nosotros mismos, y nos ponemos listones de récord del mundo. Hay que analizar muchas cosas. Si nos lo quitaran, volveremos a por él".

Paco Borao no vislumbra cambios para el próximo año en censo y recorrido

Por último, Paco Borao habló de la buena salud del Medio Maratón Valencia, y cree que tanto la cifra de 20.000 inscritos como máximo, y el actual circuito, seguirán al menos un año más sin cambios. "Yo diría que consolidamos esta ubicación para el Medio Maratón, y 20.000 en Medio Maratón es casi más que en un Maratón, por densidad de carrera. Aunque nunca se sabe lo que puede ocurrir y esta ciudad no para de evolucionar", apuntó ante un hipotético regreso a la Ciudad de las Ciencias o al entorno del Casal España Arena de València, una vez esté finalizada su construcción.

"La carrera se rige por su salud competitiva, participativa y económica, y estamos perfectamente y muy satisfechos", resumió Borao haciendo balance de esta edición. "Más que contentos con los 20.000, que nos sitúan en el podio de medios maratones mundiales en cuanto a participación, y que está haciendo que la carrera sea sostenible. En aspecto competitivo, estamos tan bien acostumbrados, que con Letesenbet nos quitamos el récord del mundo para varios años, ha pasado al maratón, y ahí la esperamos. Y desde punto de vista económico, en perfecta salud, a raíz del esponsor principal, la Fundación Trinidad Alfonso, al que agradeceremos toda la vida el impulso que nos dio, y todos los que se han unido después".