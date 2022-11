A falta de tres meses para afrontar la nueva edición de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló se puede afirmar que ya es un evento deportivo imprescindible en el calendario deportivo de nivel internacional. Impulsado por el récord del mundo, que se consiguió en la pasada edición en la distancia de 10 kilómetros por la atleta Yalemzerf Yahualaw (29:14), el evento está más en forma que nunca.

La 10K se sitúa en los primeros puestos del ranking mundial que elabora World Athletics, el órgano de gobierno del atletismo internacional. En el ranking femenino ocupa un sexto puesto, junto a las carreras más prestigiosas y reconocidas del mundo.

Una carrera que cuida a sus participantes

La competición deportiva ha visto con el paso de los años incrementar su participación, no solo local sino nacional e internacional. Se ha convertido en una carrera de referencia y una cita a tener en cuenta para mejorar marcas. Entre las valoraciones que se han hecho de la carrera, la que más destaca es la del buen trato al corredor y corredora. Juanma Medina, director de carrera y vicepresidente del Club d´Atletisme Castelló, siempre ha defendido que los participantes están en el centro de la organización “creemos que hasta el mínimo detalle cuenta y lo más importante es que todos los que participan en la competición, ya sea como competidores, voluntarios o colaboradores se sientan como en casa, satisfechos y queridos”.

Los corredores y corredoras disponen de servicios que no todas las carreras de características similares tienen. Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló cuentan con parking el día de la prueba, cedido por El Corte Inglés, para facilitar la llegada y el ágil aparcamiento de participantes que viven alejados del punto de salida. Además, a la llegada a meta cuentan con un servicio de masajista para poder recuperar los músculos, además de una zona de avituallamiento con pizzas, bocadillos, fruta, refrescos, cerveza…

Por su parte, la organización de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló brinda a los participantes, a través de su página web, planes de entrenamiento para guiar su evolución hasta el día de la carrera, de especial interés para quienes se enfrentan por primera vez a la prueba.

En cuanto a los detalles y obsequios vinculados directamente con la inscripción, es destacable que la camiseta que se entrega en la bolsa del corredor, firmada por Joma, tiene una calidad superior a la que se puede encontrar, como regalo, en otros eventos similares.

Un circuito para alcanzar el éxito

Otro elemento a destacar de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló es su circuito, que cuenta con calles y avenidas amplias y tramos rectos que benefician la velocidad de la carrera. Además, uno de los tramos transcurre junto al mar, lo que hace más agradable el recorrido y garantiza un circuito con poco desnivel, un aspecto que tienen muy en cuenta los corredores y corredoras que quieren hacer marcas.

Se trata de una competición cómoda y no masificada ya que el número de inscripciones está acotado a 3.000 participantes, por lo que no se producen tapones durante la carrera ni se genera una sensación de agobio.

Por su parte, la feria del corredor, que se pone en marcha el día antes de la celebración del evento, sirve como punto de encuentro para organizadores, marcas, patrocinadores y participantes. Desde Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló se organizan actividades dirigidas a los atletas para fomentar la cordialidad y unión entre deportistas. Cada año se pone en marcha, además, la maratón infantil C.C.Salera, que implica a los más pequeños y los anima a iniciarse en el mundo del running.

Inscripciones asequibles y solidarias

Los precios de las inscripciones a Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló son asequibles y, además, el precio va creciendo de forma paulatina por lo que el corredor o corredora puede asegurar su participación con precios que parten de 40€ hasta 85€ en el caso de la maratón y de 12€ a 25€ en el caso de la 10K. Este año, como novedad, todas las personas que participan en la carrera están contribuyendo de forma automática, con una aportación a través de la inscripción, a apoyar causas sociales. Marató solidaria es un pilar fundamental de la competición gracias al cual, cada año, se hace una donación a tres ONGs de la provincia de Castellón que trabajan por mejorar el bienestar de los colectivos más vulnerables.

Las calles de Castelló, epicentro de la fiesta deportiva

Una veintena de grupos de animación participan en la carrera, motivando a los corredores a su paso por el circuito. Desde batukadas hasta dolçainers, pasando por grupos de baile, collas y asociaciones vecinales, los grupos de animación llenan de color las calles de una ciudad volcada con su maratón.

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló está organizado por el Club d´Atletisme Running Castelló y el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com