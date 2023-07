El plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000 metros Joshua Cheptegei debutará en maratón el próximo 3 de diciembre en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Así lo ha anunciado el propio atleta ugandés y su equipo en una visita fugaz a València este domingo tras participar en la Liga de Diamante en Lausana (Suiza), donde acabó segundo en los 5.000 metros, y donde coincidió con el valenciano Quique Llopis, quinto en los 110 metros vallas.

Cheptegei es prácticamente un embajador de València desde su participación junto a Letesenbet Gidey en octubre de 2020, en plena pandemia, en el World Record Day. Las pistas de atletismo del Estadio del Turia asistieron a las dos nuevas plusmarcas mundiales, la del 5.000 femenino de Gidey, que sucedió a Dibaba (aunque este mismo año fue destronada), y la del 10.000 de Cheptegei, que hizo lo propio con Bekele.

Y si hace un año fue la etíope la que se estrenó en la distancia de Filípides en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso con un intento de asalto al récord del mundo, como el que había logrado un año atrás en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso con una marca estratosférica, ahora es el ugandés quien toma el relevo un año más tarde aunque con un objetivo algo menos ambicioso que el de Gidey, quien aspiraba al récord del mundo, si bien acredita unos meritorios 59:21 en medio maratón, logrados en Gdynia (Polonia) en 2020.

Un "amigo" de Valencia

El atleta del NN Running Team ha hecho el anuncio en la capital del Túria, donde ha hecho escala en su viaje hacia Uganda desde Suiza, una rueda de prensa en la que estuvo arropado por Paco Borao, director del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, y su manager, Jurrie van der Velden. Ante un cartel con el lema 'Valencia, the KIng is coming back!' (Valencia, el rey vuelve), recordando la corona que se calzaron él y Gidey como rey y reina del medio fondo en 2020, Joshua Cheptegei recibió además de manos de Paco Borao y Juan Manuel Botella (SD Correcaminos) un detalle conmemorativo de su paso por València, donde también batió en 2019 el récord de 10K en la última prueba de la distancia celebrada en paralelo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

“Valencia es mi segunda casa, es el lugar perfecto para empezar este nuevo viaje. Para mí es un desafío afrontar este reto y luego ya veremos. Ahora mismo no puedo pensar en el tiempo y en el ritmo de carrera porque aún no he empezado ni la preparación”, ha comentado el ugandés, a quien el Maratón Valencia Trinidad Alfonso le encaja perfectamente en su preparación entre el Mundial de Budapest de este verano y los Juegos Olímpicos de París en 2024.

“Estamos encantados de que Joshua nos haya elegido para debutar porque además de un gran atleta es ya para nosotros un gran amigo”, ha indicado Paco Borao, recordando sus logros siempre que ha venido a la capital del Turia, y que se ha planteado "lo que es un nuevo desafío para él, como es debutar en maratón y para ello ha elegido Valencia".

Jurrie van der Velden, manager del atleta, afirmó que para el NN Running Team “es muy importante cuando grandes atletas como Joshua eligen debutar en maratón. Había varias posibilidades pero hemos elegido Valencia por su forma de trabajar y la sintonía que tenemos con la organización”.

Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Maratón Valencia, prueba que ha agotado su récord de 33.000 dorsales hace meses, no ha estado presente en el anuncio, pero ha valorado la llegada del ugandés a la prueba en una declaración facilitada por la organización: El debut de Joshua es, probablemente, el más esperado de la década. Y que ocurra en València tiene un encanto especial. Joshua es un valiente, ya que debutar en un maratón como València es asumir un riesgo que solo los valientes se atreven a asumir".

Buena sintonía con la organización y con la ciudad

Joshua Cheptegei ha querido destacar también "la buena sintonía con la organización" y cree que "Valencia es el sitio perfecto para iniciar este nuevo reto". "Mi primer objetivo es la pista, en Budapest, y luego París 2024, pero el 'timing' es perfecto para probar en maratón en 'mi segunda casa' Valencia. Viene muy bien por fechas y se ajusta perfectamente para la primera toma de contacto con el maratón", ha añadido.

Y aunque no quiso apuntar un ritmo concreto, no cree que esté lejos de un 2h05. "No estoy tan lejos. Suelo hacer entre 175 km semanales, no llego a los 220 de Kipchoge, con quien ya entrené una vez, y que tiene un terreno más favorable en Kenia para entrenar, pues en Uganda estamos a altitudes de 2.500 metros. Hablaré con mi entrenador y me equipo para ver qué ritmos entrenar según la gente que haya, pero ahora no he empezando ni la preparación, mi objetivo son los Mundiales de Budapest y no puedo pensar en 2h04 o 2h05", ha explicado respecto a Budapest, donde intentará doblar en 5.000 y 10.000 metros, tratando de ser tricampeón mundial en esta última distancia.

Tampoco considera que los 59:21 en Media Maratón en Polonia, en Gydinia, 2020 sean una buena referencia: "Podía ser una referencia, pero era un Mundial e iba a ayudar al equipo de Uganda, fui cuarto, y no me preparé específicamente sino para el Valencia World Record Day, no es una referencia. Tras el Mundial veré cómo me adapto".