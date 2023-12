El Maratón Valencia Trinidad Alfonso no deja de sorprender al mundo, y este domingo lo hizo con un cartel de lujo en el que destacaban Kenenisa Bekele y Joshua Cheptegei, pero fue una vez más un tapado el que acaparó los grandes focos como hace un año hizo Kelvin Kiptum, con el récord de la prueba meses antes de convertirse en el plusmarquista mundial. Apenas un año duró el registro del keniata. El etíope Sisay Lemma rebajó en cinco segundos el récord del Maratón Valencia, dejándolo en 2:01:48, sexta mejor marca mundial de la historia, solo superada por otros tres atletas (Kiptum, Kipchoge y Bekele), y que mantiene a la capital del Túria en cuarto lugar entre los maratones más rápidos, tercero este año tras Chicago (2:00:35) y Londres, del que está a tan solo 23 segundos, y a 39 de Berlín.

Lemma, todo un veterano con 22 maratones a sus espaldas, trece de ellos en el podio y seis por debajo de 2:05.00, rebajó en casi dos minutos su mejor marca personal pero se quedó a siete segundos del de su país, que retuvo un Kenenisa Bekele que ‘regaló’ a la ciudad del running un último baile y su sueño olímpico. El rey del fondo, a sus 41 años, intentó seguir el ritmo infernal del grupo, pero tras el km 10 optó por hacer su carrera en solitario y recoger cadáveres al final para acabar cuarto, rozando el podio, con 2:04:19 -récord del mundo máster 40-44-, y tercer etíope tras Davit Wolde, tercero con 2:03:48. El keniata Alexander Mutiso completó el podio en segundo lugar con 2:03:11, pero no pudo con Sisay Lemma, que a partir del km 30, tras quedarse el trío de cabeza sin la liebre que les llevó a ritmo de récord del mundo (hasta 27 segundos por debajo en la proyección del km 30) y después de un rato sin que nadie tomara la iniciativa, se lanzó hacia la victoria para devolverle a Mutiso el golpe de este año en Praga.

Fátima Ouhaddou y Laura Luengo completan el podio español con 2:25:30 y 2:25:35 respectivamente, con Laura, récord de España en Medio Maratón, mejor debutante española en maratón, ambas por debajo del anterior récord de España. Y hasta cinco españolas con mínima olímpica, con Irene Pelayo, con 2:26:40, y María José Pérez, del Cárnicas Serrano, con 2h26:42. Marta Galimany no tuvo su mejor maratón, 2:28:16.

Cuanto me alegro, te lo mereces más que nadie después de todo lo que has pasado @Mariajoperez92 ❤️ — Juan Antonio Perez (@perez_chiki) 3 de diciembre de 2023 10:34 Doblete de récords de España en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. A Tariku Novales se le sumó Majida Maayouf, nacionalizada en verano, que batió con 2:21:27 oficioso el de Marta Galimany hace un año en Valencia (2:26:14), aunque no batió su marca personal (2:21:01). 10:30 Worknesh Degefa gana en categoria femenina el Maratón Valencia Trinidad Alfonso con un tiempo de 2:15:51, pulverizando su marca personal (tenía 2:17:41). Otra etíope, Almaz Ayana, segunda, con 2:17:24. Y completó el podio Hiwot Gebrekidan, también etíope, con 2:17:59. https://twitter.com/perez_chiki/status/1731248341642551600 10:24 El debutante Joshua Chepetegi, que iba entre los diez primeros, sufrió en los últimos kilómetros y cruzó la meta prácticamente desfallecido y trigésimo séptimo en 2:08:59. El ugandés, con el dorsal 1, vivió en sus carnes la dureza del muro del maratón. 10:21 Tariku Novales, con 2:05.48, ha establecido un nuevo récord de España. El atleta adoptado de origen etíope ha pulverizado el anterior de Ayad Landassem, que databa de 2022 en Sevilla con 2:06:25. El podi omasculino lo han completado Yago Rojo con 2:07:47, y Dani Mateo con 2:10:46. 10:19 Fuera del podio se ha quedado Kenenisa Bekele con nuevo récord del mundo Master, a sus 41 años, y que mantiene el récord de Etiopía en Valencia. Por delante de Kibiwott Kandie. Sisay Lemma destroza el crono con récord del Maratón de Valencia 10:18 Alexander Mutiso, con 2:03:14 oficioso, segundo clasificado. Y Dawit Wolde completa el podio con 2:03:47. 10:16 Sisay Lemma, ganador del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, con 2:01:48, nuevo récord de la prueba, por seis segundos, y Bekele mantiene el récord de Etiopía, por seis segundos también. Cuarta hombre más rápido de la historia y sexta mejor marca mundial de la historia. Valencia sigue como la cuarta maratón más rápida del mundo, ahora a 22 segundos de Londres. Tres etíopes entre los cuatro primeros. 10:13 Kenenisa Bekele ha pasado quinto por el km 40, en su remontada personal. 10:12 Se le está haciendo largo a Sisay Lemma el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. En el km 40 ha pasado por 1:55:12, 26 segundos por debajo de la previsión del récord de la prueba, pero el récord del mundo, con los ritmos finales de Kiptum, se ha escapado. Ver más

Y Cheptegei, que salió valiente al ritmo de los mejores, empezó a conocer lo que es el maratón hacia el km 25, pero sobre todo en los últimos 5 km, cuando pasó de estar en el Top10 a caer en meta hasta el 37, donde cruzó tambaleándose y casi desfallecido con 2:08:59. Tuvo que ser ayudado por Marc Roig, seleccionador internacional de la prueba, para mantenerse en pie. Poco antes, Bekele, el hombre al que le quitó los récords del 5.000 y del 10.000 en pista, le había superado en carrera. Tras este cuarteto llegaron otros ilustres como el tanzano Gabriel Geay, segundo en 2022 en Valencia, y Kiwibott Kandie, tres veces vencedor del Medio Maratón Valencia y que en el km 30 parecía optar incluso al podio.

Sisay Lemma ha sido el gran triunfador de Valencia, pues se embolsa 115.000 euros, 75.000 por su victoria y 30.000 por el récord de la prueba. A continuación, Alexander Mutiso, segundo, tendrá 45.000 euros de premio según el reglamento de la prueba, el tercero Dawit Wolde, 30.000 euros, y el cuarto Kenenisa Bekele, 18.000 euros. En cambio, el quinto clasificado dejará de recibir 10.000 euros y cobrará 7.000 por solo tres segundos, pues al cruzar la meta en 2:04:33 entra en el segundo de los tres tramos de premios según intervalo de tiempos.

Lemma: "Las liebres eran irregulares y decidí no apostar por el récord del mundo sino por el de la prueba"

"Me siento muy bien por ganar en Valencia. Una vez pasado el medio maratón me he visto que iba a ritmo de récord y que tenía fuerzas para tirar y batir el récord de la prueba", dijo el ganador Sisay Lemma, que una vez se ratifiquen los tiempos y se valide el control antidopaje podrá embolsarse 75.000 euros por el triunfo y otros 30.000 por batir el récord de la prueba, 115.000 en total, aunque se esfumaron los 250.000 por el récord del mundo con el que llegó incluso a soñar. "Era mi primera vez en Valencia. Estoy muy contento por haber batido el récord. Es un circuito muy rápido. En el km 15 he intentado ir a un ritmo de récord del mundo pero las liebres estaban siendo irregulares y he decidido no apostar por el récord del mundo sino por el de la prueba. En el km 25 me he dado cuenta de que no iba a poder bajar de 2:01".

Bekele: "Valencia es la carrera número uno, es un trazado ideal para el récord del mundo, increíble"

Y muy feliz estaba Bekele, que volvía a Valencia tras su oro en 3.000 m en el Mundial indoor de 2008, y que declaró que "Valencia es la carrera número uno". "He corrido muchas carreras pero este es un trazado ideal para récord del mundo. Ha sido increíble, me ha gustado mucho correr aquí. Mi preparación era buena y venía con la esperanza de conseguir mejores marcas. Al final no ha podido ser pero sigo contento con el resultado. Ha sido difícil, ya que cuando me estaba desenganchando del primer grupo, el segundo estaba muy lejos y por ello he tenido que seguir con la cabeza de carrera. Estando preparado al cien por cien podría haber seguido el ritmo de los primeros, pero con mi preparación actual era muy difícil", agregó el triple campeón olímpico y quíntuple mundial, y ganador dos veces del Maratón de Berlín.

Cheptegei: "He tenido decepciones antes y siempre me hicieron volver más fuerte"

Joshua Cheptegei, 37º tras sentir en sus carnes la crudeza del maratón, necesitó asistencia tras cruzar la meta, aunque luego habló a través de un comunicado de su equipo NN Running Team en sus redes sociales: "El Maratón es un viaje, un nuevo capítulo que abrí en Valencia. Estoy orgulloso de haber terminado, a pesar de que el resultado no coincidía con lo que habíamos entrenado. He tenido decepciones antes y siempre me hizo volver más fuerte, es la lección más poderosa de la vida. En los próximos años se escribirán más capítulos maratonianos. Quiero agradecer a la increíble cantidad de aficionados que me animaron, a la organización de la prueba por su confianza en mí, y a mi equipo que siempre me apoyó".