Cerca de cumplir el primer mes de competición sobre el barro, Felipe Orts, el campeón de España ha demostrado el buen momento de forma que atraviesa en las campas de la localidad de Contern, que acogían la segunda carrera de la Skoda Cross Cup en Luxemburgo, en la que logró su primera victoria del curso en el extranjero. La prueba comenzó muy rápida y explosiva con los habituales ataques y tirones que estiraron el grupo e iniciaron una primera selección. Orts peleó por estar delante pero a su vez optó por la vía más conservadora y dejó que sus rivales se desgastaran con ataques que pudo mantener bajo control.

"El objetivo aquí era ganar, lo hemos conseguido en una carrera complicada con rivales de bastante nivel, a los que les favorecía el circuito más que a mí. Me he encontrado muy bien y una victoria fuera de España siempre es complicado y muy importante”

Pasado el ecuador de la carrera, el ciclista alicantino pasó a liderar la cabeza de carrera e imprimió un ritmo cuyos rivales no pudieron dar continuidad. Dos vueltas después, Orts contaba con una diferencia de 12 segundos que le otorgaban la seguridad para alzarse como vencedor del GP Contern en su primera participación, y que supone su primera victoria en el calendario europeo fuera de España.

Orts comenta su estrategia para hacerse con la victoria: “Tenía previsto salir sin cebarme porque el circuito estaba muy complicado. Había llovido mucho y era un ‘sálvese quien pueda’. He salido a mi ritmo, pero han arrancado cuatro o cinco más rápido que yo e iban atacándose entre ellos y gastando muchísimo. He guardado fuerzas y a partir de media carrera he cogido el grupo de cabeza. Con tan sólo poner mi ritmo he abierto un hueco de diez, quince segundos, que he podido aguantar hasta el final. El objetivo aquí era ganar, lo hemos conseguido en una carrera complicada con rivales de bastante nivel como Thijs Aerts (Baloise Trek Lions) y Lander Loockx (Deschacht Hens Maes), a los que les favorecía el circuito más que a mí. Me he encontrado muy bien y una victoria fuera de España siempre es complicado y muy importante”, asegura.

Este domingo la actividad continúa y el nivel de dificultad se incrementa. Felipe Orts afrontará su segunda cita del año en la Copa del Mundo en Overijse, Bélgica. La competición afamada como ‘La madre de todos los crosses’ presenta un recorrido con sus características subidas adoquinadas y con tramos muy técnicos, donde es difícil coger ritmo de carrera y donde el corredor del Burgos BH buscará firmar otra buena actuación.