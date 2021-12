Rafa Valls, el ciclista valenciano más destacado de la última década, ha decidido poner fin a su carrera a los 34 años como consecuencia del "desgaste psicológico" que le ha generado una serie de lesiones que, a su vez, le han impedido competir en plenitud. Natural de Cocentaina, Valls, que ha cumplido 14 temporadas como profesional, 11 de ellas en el circuito de ciclismo WorldTour, se ha despedido de los aficionados al ciclismo en una extensa carta bajo el título "Tiempo de decir adiós" en sus redes sociales. Su equipo, el Bahrain Victorious, anunció también la retirada del ciclista alicantino.

"A lo largo de mi trayectoria he sufrido innumerables lesiones: fracturas de clavícula, costillas, húmero, dos fracturas de cadera… que necesitaron meses de recuperación… Estos percances han ido acumulándose de forma casi consecutiva sin dejarme disfrutar de la bici. El desgaste psicológico con cada uno de esos golpes que me ha ido dando la vida ha sido tremendo y ha llegado el punto de no poder superarlo y tener que decidir que lo mejor es colgar la bicicleta y recuperarme desde todos los puntos de vista», escribe el valenciano.

«Siempre he tenido claro que un buen hijo jamás debe decepcionar a sus padres. Por supuesto que me gustaría seguir en 2022 como ciclista, pero solo estoy dispuesto a hacerlo si es para rendir al 100 %. Ahora mismo, si soy sincero y honesto conmigo mismo, no puedo garantizar ese nivel porque he sufrido un desgaste psicológico con cada caída que me impide tener la energía necesaria para volver a montarme en una bicicleta. Por eso es el momento de decir adiós y hacerlo con una sonrisa», señala.

En su despedida, Rafa Valls dice que se siente "agotado y necesita parar". "Necesito reunirme con mi familia, recuperar mi sonrisa y volver a sentirme feliz. Amo el ciclismo y lo amaré siempre. Pero no estoy en disposición de seguir compitiendo al máximo nivel. Para mí lo fácil sería internar completar un año más y cobrar mi salario de 2022, pero jamás he actuado así y jamás lo haré. Así que gracias y hasta pronto», termina en la carta.

Un clásico de las mejores vueltas

Rafa Valls se retira después de 669 carreras entre 2007 y 2021, en un total de 70 eventos ciclistas a lo largo y ancho de 24 países, siendo España donde más ha corrido, con 220 carreras, tras Francia (149) e Italia (83). De hecho, en el último Giro tuvo un papel destacado dentro de la disciplina de equipo del Bahrain, que logró la segunda posición en la general con Damiano Caruso.

Como dice en la carta, Valls tenía pensado seguir en 2022 y por eso alcanzó un acuerdo con su equipo. Hoy, en su adiós a la competición, el ciclista tiene palabras de agradecimiento al Bahrain. "Siempre estaré agradecido a la dirección y el personal del Bahrain Victorious, que me dieron mucho apoyo en las dos últimas temporadas".

De un modo u otro, el ciclista de Cocentaina, que se está sacando el carnet de director nacional de nivel III de la RFEC, no se apartará totalmente de la bicicleta. «Seguiré implicado al 100 % en la escuela que he promovido en mi pueblo intentando transmitir lo bonito que es este deporte. Amo el ciclismo y lo amaré siempre, pero no estoy en disposición de seguir compitiendo al máximo nivel», indica.

En sus redes sociales, la carta completa de despedida de Rafa Valls: