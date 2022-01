Felipe Orts ha puesto un broche final satisfactorio a su gira navideña con el 11º puesto en Baal, la 16ª plaza en la Copa del Mundo de Hulst y el cuarto lugar en Gullegem, todo en apenas cuatro días, lo que demuestra sus grandes sensaciones para el Campeonato de España.

El año 2022 vino cargado de buenos deseos y buenas piernas para Orts. El alicantino mostró un gran nivel en las tres primeras carreras del año que ponen fin a la gira de Navidad. El 1 de enero tuvo su particular concierto de Año Nuevo en el GP Sven Nys en Baal (Bélgica). Felipe Orts superó con solvencia el comienzo y se situó pegado a la cabeza de carrera. El desfile de ciclistas se aceleró mientras Orts aguantaba en una fila que comenzaba a abrir sus primeros cortes. Pasadas un par de vueltas, se emplazó en un grupo secundario donde mantuvo un ritmo conservador que lo llevó a cruzar la línea de meta en solitario a las puertas del top-10.

Orts habló al terminar sobre sus sensaciones y estrategia: “La carrera ha sido durísima, estoy contento con el puesto 11º. He sufrido un montón, en la última vuelta iba completamente muerto y tenía ahí al 10º y 9º durante toda la carrera. Quería entrar en el top-10 y al final me he vaciado, pero no ha podido ser”.

Sin tiempo para descansar, al día siguiente de correr en Baal, el ciclista del Burgos BH afrontó la Copa del Mundo de Hulst. El nivel de participación era mayor y por tanto la tensión y los nervios estaban a flor de piel y condujeron a un comienzo ajetreado. Orts se repuso y después de quedar cerrado en varios giros trató de iniciar una remontada, pero el grupo de ciclistas ya estaba muy estirado con algún hueco entre medias. El de la Vilajoiosa persistió y como es habitual en él siguió un ritmo constante con el que se consolidó dentro del top-20. Pronto alcanzó a una pareja que luchaban por el top-15. Para Orts no era suficiente y en las últimas vueltas se vació para despegarse de sus rivales y terminar la prueba el 16º.

Ya en reposo, el ciclista comentó la carrera: “La salida ha sido un completo caos y dentro de lo que cabe he librado más o menos bien. Me sentía un poco cansado de ayer en Baal, pero en carrera no lo he notado, he llevado un buen ritmo y creo que el 16º está bastante bien. Es el nivel real que tengo, cuando me sale una carrera perfecta voy un poco más adelante y cuando tengo un mal día, voy un poco más atrás”.

Lo mejor estaba por llegar

Lo mejor de Felipe Orts llegó en la última prueba de la gira, el Hexia Cyclocross Gullegem (Bélgica). De partida, se codeó con los favoritos y asomó como cabeza de carrera con el objetivo de tomar el pulso de los adversarios. En un arrebato, Hermans (Tormans) y Pidcock (Ineos) marcharon por delante, mientras que Orts pasó a luchar en un grupo de cuatro que no renunciaba a nada. Al rato, el cuarteto se rompió y la tercera plaza la ocupó el español rodeado de belgas. Felipe Orts fue muy constante durante el esfuerzo pero cedió ante su rival más inmediato, para acabar al borde del podio.

Una vez en meta, resumió cómo vivió la carrera: “Aunque antes de salir hoy me sentía un poco cansado por las carreras de estos días, una vez en marcha he hecho muy buena salida e incluso en la primera vuelta he liderado el grupo principal. Conforme han pasado las vueltas me asentado en la tercera posición y por detrás venía Wyseure (Tormans) muy rápido, que al final ha acabado pasándome. En la última vuelta los tenía muy cerca, lo he dado todo hasta contactar con el podio en la última recta de barro, pero cuando he llegado iba absolutamente muerto y no he podido pasarlos. Estoy contentísimo con la carrera de hoy”.

Balance satisfactorio

Además, hizo un balance del conjunto de carreras en Centroeuropa: “Quedarse tan cerca del podio es una pena pera, pero estar peleando por el top-3 es para estar contento y es un cierre de la gira navideña magnífico. Es la Navidad en la que mejor he rendido, he hecho puestos muy buenos y he demostrado que he subido un punto el nivel del año pasado en carreras donde hay gente muy buena. Feliz con la aventura en general y ahora toca recuperar con la vista puesta en el Campeonato de España, que es una carrera importante siempre para nosotros”.

El ciclista alicantino regresa a nuestro país para afrontar este domingo el Campeonato de España de ciclocrós, en la localidad valenciana de Xátiva. Será una prueba importante, en la que tratar de revalidar el título nacional y conseguir vestir el maillot rojigualda por cuarto año consecutivo.