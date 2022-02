La segunda etapa de la Mediterranean Epic ha sido un auténtico festival de senderos en los alrededores de Castellón. Una jornada relativamente corta en kilometraje pero repleta de acción desde la misma salida. Dos finales de carrera vibrantes han dado la victoria al campeón de Bélgica, Wout Alleman, y a la campeona de Europa, Natalia Fischer. Y han propiciado el cambio de líder en la categoría masculina.

La Mediterranean Epic se ha trasladado a Castellón para vivir su etapa más intensa. Un recorrido prácticamente todo por sendero, con continuas subidas y bajadas, ha sido el escenario de una impresionante batalla entre los mejores bikers de XCM del planeta, que se ha podido seguir en primera persona gracias a la transmisión en directo de la carrera.

Con 58 km y 1.700 metros de desnivel positivo quedaba claro que aunque por distancia no es la jornada más larga, por intensidad y cantidad de senderos estábamos ante una etapa reina encubierta. Los alrededores de Castellón ofrecen un excepcional escenario para el MTB y, de nuevo, lo hemos podido comprobar siguiendo las evoluciones de unas carreras emocionantes hasta el último metro.

Categoría masculina

En categoría masculina, el campeón del mundo, Andreas Seewald, partía como líder sólido tras su exhibición de fuerza en la crono inicial. La carrera arrancaba con un ritmo altísimo desde el primer ascenso. La llegada de los senderos acentuó la selección y la larga fila de corredores que componían la cabeza de carrera se fue rompiendo kilómetro a kilómetro. Hasta que, mediada la etapa, se formaba un grupo de 6 corredores que incluía a Wout Alleman y Daniel Geismayr del Wilier-Pirelli, Georg Egger del Speed Company Racing, Hans Becking del Buff-Megamo, Simon Stiebjahn del Singer Racing Team y Krzysztof Lukasik del JBG2 Cryospace. Su ritmo les permitía abrir distancia respecto a los perseguidores y dejar atrás al líder, Seewald, que empezaba a despedirse el maillot verde.

Geismayr era el primero en ceder y el quinteto delantero se jugaría la carrera en la última subida y bajada. Alleman atacaba en el tramo final del ascenso para hacerse con una pequeña ventaja antes del descenso. Becking se situaba cerca de él, mientras Egger no podía seguir su ritmo. El liderato estaba en juego. Alleman arriesgaba y lograba mantener, e incluso ampliar, su distancia en el descenso respecto a Becking para entrar en meta como ganador del día y nuevo líder de la general. Simon Stiebjahn completaba el podio.

"Estoy súper contento con esta victoria. Estamos al inicio de la temporada y no puedo pedir más. Ganar y el jersey de líder. No podría estar más feliz. La etapa larga será mañana, pero me siento muy bien y no pienso en la general, solo en cómo me siento y en ir día a día, explicó Alleman en meta.

Categoría femenina

En categoría femenina se formaba un cuarteto con Ramona Forchini (jB Brunex Superior), Natalia Fischer (BH Templo Cafés UCC), Evie Richards (Trek Factory Racing) y Janina Wust (MTB Pro Merchandising). Aunque durante la etapa se abrían huecos entre ellas y Evie Richards empezaba el último ascenso algo separada del resto. En esa subida final Natalia Fischer atacaba con dureza para irse en solitario y empezar la última bajada con ventaja. La campeona de Europa conseguía asentar su diferencia a pesar de una pequeña caída y realizaba una auténtica contrarreloj para arañar el máximo de tiempo posible a Forchini. Entraba en meta como justa vencedora del día y ahora solo 20 segundos la separan del liderato. Evie Richards hacía un gran final de etapa para subir a la tercera posición.

La 3ª etapa de la Mediterranean Epic será la jornada más larga de la carrera, con 93 y 1.650 metros de desnivel positivo. Un día clave. La etapa podrá seguirse en directo de forma íntegra en el canal de YouTube y en el Facebook de Mediterranean Epic.