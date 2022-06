¿Subir a World Tour devuelve a la Volta a la Comunitat Valenciana a sus años dorados?

Entonces no existía WorlTour, que te aseguras los 18 grandes equipos. No podemos quejarnos de la participación, porque salvo el año de la pandemia en abril que coincidimos con varias carreras, los equipos están encantados de poder venir. En invierno entrenan por aquí y es más cómodo para ellos. Nuestro objetivo es hacer dos etapas por provincia. Yvolver al centro de València. No es fácil, pero lo intentaremos.

Tras el ‘sterrato’ de la anterior edición, ¿qué otras sorpresas preparan...?

Intentamos ver cosas de las grandes vueltas, pero cinco días dan para lo que da. El año pasado fue el ‘sterrato’. Yde aquí a octubre algo nuevo aparecerá. La innovación está ayudando al crecimiento de la Volta. Vamos a tener una carrera equilibrada para que los ciclistas top quieran venir.

¿Está volviendo la gente al ciclismo tras los años oscuros?

Ahora ya se habla de ciclismo. Hubo unos años que se hablaba de lo feo del ciclismo. Las cosas feas el que las haga las tiene que pagar, pero no el resto del deporte. Hay muchísima afición en nuestra comunidad. Estos dos años de pandemia han pasado factura, pero en 2022 hemos visto mucha gente en salidas y llegadas. Con la ayuda de todos los patrocinadores, colaboradores e instituciones podemos conseguir el éxito, ser una carrera World Tour de seis etapas.

Ha sido ciclista y organizador. ¿Con qué se queda?

No tiene nada que ver. Yo llegaba al hotel y tenía dorsales, imperdibles y libro de ruta y poco más. Ahora te tienes que encargar de todo: motos, coches, hoteles, dorsales, que no falte de nada. Hay muchísimas cosas alrededor de la Volta que cuando eres ciclista no tienes ni idea. Desde el minuto 1 hemos intentado profesionalizar la organización. El primer año fue complicado, pero ahora se lleva muchísimo mejor.

¿Cómo ve que algunos ciclistas critiquen las infiltraciones del tenista Rafa Nadal?

Cada deporte tiene sus normas. Si nosotros como ciclistas hemos optado por unas, las tienes que acatar y punto. El tenis tiene unas, y el basket otras. Es tontería criticar, no te vale para nada. Sí que creo que con el paso de los años, quizá el jugar infiltrado le puede pasar factura y al final puede tener problema, porque todos nos hacemos mayores, y no conozco ningún exdeportista al que no le duela nada, porque vas al doscientos por cien. No entraría en esa polémica, sino que cada deporte tiene sus normas.

¿Ampliar a más días la VCV Féminas sería posible?

A nosotros nos gustaría crecer, pero como la solapamos con la masculina es muy difícil compaginarla para crecer. Nos gustaría pero ahora mismo es muy difícil.

Lo que sí que está volviendo es una nueva generación de ciclistas valencianos al pelotón internacional...

Yo creo que la Comunitat Valenciana ha tenido y hemos sido muchos los ciclistas que hemos corrido a nivel profesional. Esos años en los que se hablaba de otra cosa que no era ciclismo quizá habían paralizado el crecimiento, pero ahora tenemos corredores como Juan Ayuso que si le dejamos crecer puede ganar cosas importantes, Oscar Pelegrí que ha ganado fuera de España. En la Volta equipos continentales no podemos traer, por las limitaciones que nos marcan, no podemos traer prácticamente a ninguno y si viene alguno tiene que ser muy bueno.