Nuevo éxito de la ultraciclista María José Silvestre, ahora en el circuito belga de Zolder. Durante las 12 Horas Essecs la ciclista de Bocairent finalizó segunda en una frenética carrera a muy alta velocidad. Con una media superior a los 32 kilómetros hora Silvestre consiguió completar los 392 kilómetros sin bajarse para nada de la bicicleta.

Al poder hacer un avituallamiento en una zona controlada podía estirar los salidas a pista, pero nunca pensó que podría hacer la prueba sin detenerse en ninguna de las 12 horas. "Nunca me ha ocurrido esto, lo de no tener que parar, pero me he encontrado bien y he ido rodando en pista hasta las ultimas horas".

Llegar cerca de los 400 kilómetros ha sido "excepcional, pero me tengo que conformar con la segunda plaza, pues una belga me ha dejado fuera de un grupo y no he podido recuperarme del corte, aunque solo me ha sacado tres vueltas en doce horas pues en la última he tenido que rodar en solitario y esa distancia ya no le he podido recuperar".

La diferencia de las 24 horas

Silvestre está especializada en carreras de 24 horas que según ella "son muy diferentes, pues tienes que planificar una estrategia y sobre todo reservar fuerzas". En las carreras de medio día "te lo dejas todo y la velocidad es muy alta, pensaba que estaría sobre 350 kilómetros, pero casi llego a los 400". A pesar de finalizar segunda, la valenciana está eufórica con el resultado pues "en tres meses he conseguido tres podiums".

Finaliza la temporada en Zolder

El año deportivo para María José Silvestre ha sido muy completo y con grandes resultados. Primera en las 24 horas de Feltre en Italia, tercera en el durísimo trazado de Nürburgring y ahora cierra la temporada con una segunda posición en las 12 horas de Zolder. Un gran balance conseguido en solo 90 días que le permite cerrar la temporada de ultraciclismo y a partir de ahora "es el momento de recuperarme y mirar las carreras del año 2023". Se abre todo un abanico de posibilidades después de completar un palmarés en ultraciclismo envidiable, sin duda la ultraciclista española con mejores resultados en el global de temporada.

- 2019 Victoria en las 24 h de Le Mans

- Subcampeona del Mundo Mundial de Rodillo 2021

- 2021 Victoria 24h circuito Paul Ricard

- 2022 Victoria 24h Feltre en Italia

- 2022 Tercera Absoluta 24h Rad am Ring de Nürburgring (Alemania)

- 2022 Segunda 12 h Essecs de Zolder (Bélgica)