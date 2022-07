La ultraciclista valenciana María José Silvestre ha vuelto a marcar un hito dentro de la especialidad de 24 horas en solitario ahora en el circuito de Nurburgring. El infierno verde alemán, el trazado más largo del mundo con un recorrido superior a los 26 kilómetros, recibía a más de 5.000 participantes, ente ellos más de 600 en la categoría individual.

Después de las victorias absolutas en Le Mans, Paul Ricard y las 24horas Castelli en Italia le correspondía el turno al mítico trazado del sur de Alemania. En total eran 69 mujeres luchando por la clasificación en solitario femenino.

El circuito es un continuo sube y baja con ascensos muy duros de más del 17% pero sobre todo con "unas bajadas que superan fácilmente los 90 kilómetros hora, y creo que he llegado a los 100". La valenciana hizo una carrera como nos tiene acostumbrada de menos a más, pero en los primeros instantes se encontraba en la posición 15, "algo que no pensaba que iba a ocurrir". La experiencia en este circuito es muy importante, "tanto por el entorno en un circuito que es imposible de aprender por sus 90 curvas como por las rivales pues solo tenía fichadas a una o dos".

Pelea hasta el final por la tercera posición

Con la llegada de la noche Silvestre empezó a remontar y reconoce que "los descensos me salían mejor, probablemente por tener unas luces muy potentes, pero sabía que no era suficiente". Como en otras carreras decidió no detenerse a descansar y solo avituallarse en marcha frente a su box. Alcanzó la tercera plaza pero luego se configuró un grupo separado entre ellas por pocos minutos entre la tercera y la séptima posición.

En la última hora se tuvo que jugar el resto y superó a sus rivales en la categoría de Master 3 (Silvestre tiene 56 años) por 2 vueltas completando un total de 495,9 kilómetros. En esa lucha alcanzó la tercera plaza de la general frente a rivales de menos de 30 años.

La vencedora absoluta, Inma Tulowitzi, completó 21 vueltas con un ritmo frenético, una corredora calificada como de categoría élite en Alemania. En la categoría de mayores de 50 años María José Silvestre superó a Katrim Blüm y Anne Tonnishof, dos rivales con mucha experiencia.

Picadura de un insecto y más de 10.000 metros de desnivel

El circuito de Nurburgring se encuentra enclavado en las montañas de Eiffel, en plena naturaleza, por eso se le llama también el infierno verde. María José Silvestre además del calor y las necesidades de la carrera tuvo que superar un incidente no programado. Un insecto (probablemente un tábano o una abeja de grandes dimensiones) le picó en el gemelo de la pierna izquierda. "Fue un pinchazo terrible, pero me di cuenta que no era una lesión", dijo. Tras aplicarse un calmante del botiquín del equipo se reintegró a carrera "quiera o no quiera". Todo un ejemplo de superación.

María José Silvestre ha vuelto a conseguir un hito en el ultraciclismo en España, al subir al podio absoluto con una gran marca de casi 500 kilómetros en un trazado agotador. El desnivel alcanzado por María José Silvestre ha sido superior a los 10.000 metros.