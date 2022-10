Semana de éxitos en tierras gallegas para Felipe Orts, con dos victorias y tres podium para no bajarse del top-3 en ninguna de las cinco pruebas disputadas.

El sólido triunfo este sábado en Ribadumia y la segunda posición en Sanxenxo después de remontar por un pinchazo cerraron una semana muy provechosa en la que se consiguieron grandes resultados y a la vez se afianzó la preparación para el calendario europeo que comienza este mismo jueves en Bélgica.

Felipe Orts ha conseguido la victoria en As Pontes y Ribadumia, la segunda plaza en Pontevedra y Sanxenxo mientras que fue tercero en Marín. Todas carreras internacionales que permiten sumar puntos UCI de cara las parrillas de salida en las venideras pruebas.

Felipe Orts: "Hemos salido Kevin (Suárez) y yo, nos hemos distanciado pero en la segunda vuelta he pinchado. Íbamos juntos y he cedido hasta la novena posición hasta cambiar de bici. Me he puesto a remontar, iba muy encendido y he podido llegar al segundo puesto pero ya Kevin estaba muy lejos y no me quedaban muchas más fuerzas. Me he notado muy bien, ha sido una pena porque seguro hubiera podido pelear la victoria".