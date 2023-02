Las calles de Sagunt se han convertido en una gran fiesta del ciclismo esta tarde con la llegada a la ciudad de la tercera de las cinco jornadas que completan la 74ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana (VCV) Gran Premi Banc Sabadell. Darío Moreno, su alcalde, pone en valor el papel de eventos como este para promocionar y profesionalizar "un deporte que se practica mucho en el municipio".

PREGUNTA: La Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana no visitaba Sagunt desde 2016. ¿Cómo preparan la llegada de esa tercera etapa?

RESPUESTA: Hacía siete años que Sagunt no participaba en la Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana, en parte también porque la pandemia ha jugado un papel en todo esto. Ahora era el momento de que volviéramos a ser parte de una de las etapas de este evento referente deportivo a nivel no solo autonómico, sino también nacional. Para ello, llevamos semanas trabajando desde el departamento de Deportes, conjuntamente con otros departamentos, para que hoy salga todo bien. Para que nos convirtamos en un lugar de referencia y que la propia organización de la Volta entienda que esto lo vivimos como una actividad conjunta. No como algo que únicamente pasa puntualmente por nuestro municipio, sino como un gran evento en el que también estamos implicados.

P: ¿Qué importancia tiene un evento deportivo como este para la ciudad?

R: Es un evento clave. Tiene la parte deportiva que nos interesa promocionar, de profesionalización de un deporte que se practica mucho en el municipio, aunque de forma amateur. Es importante que a través de estas acciones de visibilidad, de estas fiestas del deporte que celebramos, apoyemos a todos esos equipos y a todos esos deportistas que viven el ciclismo como una forma de vida. En el ámbito deportivo, es muy importante para nosotros porque anima a la gente a hacer deporte y, desde luego, abre los ojos a las nuevas generaciones sobre potenciales posibilidades el día de mañana, descubriendo talento y apostando por él.

P: ¿Esperan que el comercio y el turismo se reactiven durante los días que dura la Volta Ciclista? ¿Cómo han recibido su llegada los ciudadanos de Sagunt?

R: Tiene su impacto económico, comercial, turístico. Hablamos de un evento que verán miles de personas a través de los medios de comunicación. Vendrá mucha gente para poder vivir esta llegada, que ha permitido que ayer ya hubiera aquí presencia de muchos profesionales ligados a esta jornada y que, obviamente, ha hecho que hoy la calle rezume vida, que es de lo que se trata. Teniendo un impacto positivo en comercio, en turismo, posicionándonos en el mapa y ayudándonos a seguir creciendo económicamente. Además, es algo que se vive en la calles, por parte de la ciudadanía. Este tipo de grandes eventos deportivos de alguna forma elevan también la moral y hacen que los vivamos intensamente, olvidándonos de otros problemas que podamos tener en el día a día y centrándonos en algo que nos trae ilusión.

P: ¿Es Sagunt una ciudad del deporte?

R: Sagunt vuelve a ser la casa del ciclismo valenciano y va a seguir apostando por ser un lugar referente en lo deportivo y en lo económico.