El alicantino del Burgos BH, Felipe Orts, volvió a competir en ciclismo de montaña dos años después y se hizo con su primer triunfo internacional en una prueba de esta modalidad.

Regreso con triunfo

El multidisciplinar Felipe Orts volvió a la competición un mes y medio después de terminar su temporada de ciclocross y lo hizo obteniendo una nueva victoria. El ciclista del Burgos BH se impuso con claridad en la Copa de España de XCO (Cross Country Olímpico) disputada en Zaragoza. Esta prueba del certamen nacional, de categoría UCI C2, supuso su regreso dos años después al ciclismo de montaña (BTT), tras haberse centrado en el ciclocross y el ciclismo de carretera en las últimas temporadas. El alicantino se mostró superior a sus rivales y confirmó sus buenas sensaciones previas a su próximo debut en la campaña de carretera.

Remontada de Orts

Al no haber disputado las pruebas previas del torneo, Felipe Orts tuvo que arrancar la carrera en las últimas posiciones, pero hizo valer su explosividad para remontar rápidamente y llegar al grupo de cabeza. En las primeras vueltas rodó junto a los dos rivales más fuertes, a quienes soltó con un buen ataque que le permitió marcharse en solitario camino de la victoria. No será su única experiencia en BTT este año, puesto que la próxima semana disputará la Vuelta a Ibiza junto a Kevin Suárez, también especialista en ciclocross. Se trata de una prueba por parejas que recorrerá la isla entre el 7 y el 9 de abril.

Así vivió la carrera

Felipe Orts: “La carrera ha ido muy bien. Aunque salía en última posición he remontado bastante rápido. En la segunda vuelta iba ya en cabeza. He ido un poco con los dos primeros, pero he visto que mi ritmo era superior y he decidido hacer una vuelta a tope. Primero he soltado a Cristofer y luego a Alberto, yéndome solo hasta meta. Se me ha hecho un pelín larga, como al resto de competidores. No sabía cómo llegaba y cómo iba a responder el cuerpo al esfuerzo tras un mes sin competir, pero ha ido todo bien. Termino muy contento de ver que en el BTT aún tengo margen de mejora y puedo estar con los mejores”.