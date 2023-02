Fin de semana redondo para Felipe Orts en esta parte final de la temporada de ciclocrós. Después de ser 10º este sábado en Middelkerke, el alicantino ha firmado una gran séptima posición en la localidad belga de Lille.

En la penúltima prueba del Trofeo X2O el alicantino se midió desde la salida a los contrincantes más fuertes del panorama internacional. El corredor del Burgos BH realizó una buena salida, colocándose pronto en la octava plaza.

El pentacampeón de España formó parte de un gran grupo que rodó varias vueltas enfilado, pero sin romperse. El ritmo era muy veloz y, una vez comenzaron los ataques, quedó unos metros por detrás de los corredores que peleaban por el podio. No bajó los brazos, pese a que la distancia no acababa de cerrarse y, en la última vuelta, logró contactar con Vandeputte y Nieuwenhuis. En un sprint final agónico batió sobre la línea al neerlandés, consiguiendo el séptimo puesto definitivo.

"Ha sido una carrera muy buena, luchando de nuevo por el top-10. He estado muy cerca incluso de cabeza de carrera. Al final he podido contactar con Joris y Niels y nos lo hemos jugado al sprint. Termino muy contento de ver la mejoría que he tenido en carreras de arena como esta”, ha comentado el ciclista de La Vila Joiosa.

La temporada de ciclocrós de Felipe Orts, una vez disputado el Mundial, concluirá la próxima semana, con dos últimas carreras en Bélgica. El sábado 18 competirá en Sint-Niklaas, prueba final del Exact Cross, y el domingo 19 tomará la salida en Bruselas, carrera con la que termina el Trofeo X2O. Dos pruebas del máximo nivel en las que el alicantino espera cerrar la campaña con buen sabor de boca.