El Burgos BH completó con buenas sensaciones su segunda participación en el GP de Frankfurt, clásica alemana de nivel WorldTour. El equipo morado se mostró muy activo en carrera, manteniendo hasta a cuatro ciclistas en el grupo de favoritos que se formó tras los ascensos al Mammolshain y el Feldberg. Clément Alleno terminó como el mejor clasificado en meta (25º), mientras que Felipe Orts cogió la fuga de salida en su primera prueba de ciclismo de carretera de la temporada.

El alicantino, que se estrenaba con sus compañeros este lunes tras una exitosa campaña invernal de ciclocross, quiso ser protagonista desde la salida en Eschborn. Orts atacó nada más pasar por el kilómetro cero de carrera y consiguió formar parte de un grupo de seis ciclistas que pronto se distanció del pelotón. Su ventaja llegó a ser de hasta ocho minutos, aunque se redujo bastante en el primer ascenso al Feldberg. Felipe quiso pelear la clasificación de la montaña y coronó en primer lugar esta subida.

También puntuó en los dos primeros pasos por el Mammolshain, que contaba con rampas de más del 12% de desnivel. El pelotón mantuvo un ritmo elevado y dio caza al grupo de Orts en la segunda subida al Feldberg. En ella se rompió la carrera, formándose dos pequeños grupos delanteros de una docena de corredores, que se reagruparon en la bajada. Entre ellos se encontraban Jetse Bol y Eric Fagúndez, que se habían mostrado fuertes en la ascensión más larga de la carrera.

"Una lástima no haber podido terminar, ya que he gastado muchas fuerzas en la fuga, pero acabo contento con las sensaciones”

Este grupo y otro perseguidor, en el que rodaban Clément Alleno y Jesús Ezquerra, mantuvieron un pulso durante casi 40 kilómetros, hasta que se fusionaron poco antes de la última subida del día. El Mammolshain volvió a seleccionar la carrera y Bol, Fagúndez y Alleno, quedaron esta vez en un pequeño pelotón perseguidor. Por delante se marcharon diez corredores que acabarían disputándose la victoria. Los ciclistas morados aguantaron en el segundo grupo hasta el circuito final en Frankfurt y en el sprint final Alleno terminó 25º.

Felipe Orts confesó sus buenas sensaciones a pesar del resultado final: "Me he encontrado bien. En la fuga hemos rodado bastante unidos y a un ritmo fuerte. Sin embargo, el pelotón se nos ha echado encima muy rápido en la parte más dura de la carrera. Nos han cogido en el puerto más largo y no he podido engancharme al grupo. Una lástima no haber podido terminar, ya que he gastado muchas fuerzas en la fuga, pero acabo contento con las sensaciones”.