Gran fin de semana para el ciclismo valenciano, que este domingo en el Ciclocrós Internacional Ciudad de Valencia que organiza la Penya Ciclista Campanar volvió a consumar el segundo doblete consecutivo tras el que se logró el sábado en Xàtiva, con protagonismo destacado de Felipe Orts, vencedor en ambas citas, y por sexta vez en siete años en la capital del Turia, donde se estrenó en el podio hace años con un segundo puesto en el anterior circuito del Jardín del Turia. El de La Vila regresó a su lugar natural en el circuito de Natzaret, después de no haber podido subir al cajón en 2022 después de cinco triunfos consecutivos.

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez fue la otra gran protagonista, al vencer en la prueba Élite femenina, por delante de la campeona de la Copa de España, Lucía González, su compañera de equipo, y de la ciclista de Benigànim, Alba Teruel, que completó el podio un día después de haberse coronado en Xàtiva, donde la ganadora este domingo fue tercera.

Remontada de Orts tras un problema mecánico

Felipe Orts volvió a demostrar un gran estado de forma en la última prueba de la Copa de España. No lo tuvo fácil en esta ocasión, puesto que un problema mecánico en el inicio de la prueba le obligó a completar una gran remontada. Pero la victoria no se le escapó sobre un circuito que el campeón de España sabía que no sería fácil. Un problema en la zapatilla le hizo perder varias posiciones, y hasta un minuto con la cabeza, pero Felipe no perdió la concentración. Poco a poco fue superando a rivales y, a mitad de carrera, ya era segundo. Su mayor rival volvió a ser el campeón francés Clément Venturini, que se había destacado en cabeza de carrera, y que tuvo una caída. Felipe mantuvo un ritmo veloz y alcanzó a su rival a tres vueltas del final.

El del Burgos BH no quería un desenlace al esprint y dejó atrás a su adversario, animado por su público, abriendo un importante hueco que le permitió sumar su sexta victoria de la temporada, con 28 segundos de ventaja sobre Venturini. Tercero fue Diego Ruiz de Arcaute, que superó al esprint a Gonzalo Iguanzo, ganador final de la Copa de España. Con estos cuatro triunfos consecutivos en España en el bolsillo, Orts encara con buenas sensaciones la gira navideña, que comenzará el próximo sábado 23 de diciembre en Amberes. «Más difícil, más sufrida, más disfrutada, victoria en Valencia y pleno en la gira nacional», decía un Felipe Orts que no podía estar más satisfecho. En octavo lugar acabó otro valenciano, Mario Junquera (Unicaja-Banco Gijón).

Recital de Sofía Rodríguez y Lucía González

En la categoría femenina, Sofía Rodríguez se llevó el triunfo en Valencia y su compañera en el equipo Nesta MMR CX, la asturiana Lucía González la Copa de España tras una carrera en la que colaboraron hasta el final para descolgar a la aspirante al título Irene Trabazo y acabar primera y segunda por delante de otra valenciana, Alba Teruel (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi). El ataque de Sofía Rodríguez en la última vuelta fue letal en un circuito muy favorable para la de Ontinyent.

«Muy contenta, la primera victoria de la temporada», comentaba Sofía Rodríguez. «Son circuitos en los que corro en casa y se me dan bien, y he aprovechado todo lo que podía. Teníamos claro que queríamos ganar una de las dos, hemos trabajado juntas, y yo me he podido llevar la victoria y mi compañera la Copa, así que superbien».

Valencia coronó a los campeones de la Copa de España del resto de categorías: Nahia Arana y Raúl Mira (sub23), Cintia Rodríguez y Gonzalo de Luis (M30), Felisa Ares y Ricardo Rodríguez (M40), Ruth Moll y José Luis Rebollo (M50), Aitor Zabaleta (M60), Lidia Castro y Benjamín Noval (cadete), Lorena Patiño y Hodei Muñoz (junior).

Próxima parada, la Copa del Mundo de Benidorm

La próxima gran cita del ciclocrós en la Comunitat Valenciana será la Copa del Mundo de Benidorm del 21 de enero de 2024.

Sebastián Mora, a las puertas del podio en los Seis días de Róterdam

El Burgos BH también fue protagonista en los velódromos esta semana, al disputar Sebastián Mora los Seis días de Róterdam (Países Bajos). El pistard castellonense acabó cuarto en la competición por parejas con la que cierra su primer año con el equipo morado. Junto al danés Matias Malmberg fue protagonista en las seis jornadas de competición, ganando varias pruebas intermedias y llegando al domingo con opciones de llevarse la clasificación general, algo que ya logró en 2016.

El primer éxito parcial del ciclista morado llegaba el miércoles, al ganar una de las madison y recuperar la vuelta perdida el día anterior con los líderes. Su segundo puesto en la carrera tras derny le asentaba en la cuarta plaza que mantendría hasta el final. El jueves llegó a liderar el torneo de forma virtual tras su victoria en la eliminación por parejas y, un día después, se imponía en una nueva madison, en la que también ganaba vuelta.

En la jornada del sábado se mostró muy ofensivo y se llevó la eliminación individual, además de ser segundo en otra madison. La competición llegó con una igualdad máxima a su última manga, al haber cinco equipos empatados a vueltas y aspirando al título. En esta jornada final, todo se decidió en la larga madison de una hora de duración, donde Mora y Malmberg ganaron varias vueltas y los dos esprints finales, lo que les emplazó en la cuarta posición, con 274 puntos y a dos vueltas de los vencedores. Una actuación que le permite mejorar el sexto puesto logrado en 2022.