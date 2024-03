Sergio Mantecón se corona campeón en la Far West

Ni la dura climatología ha podido parar a Sergio este fin de semana en Calatayud. Después de una noche pasada por agua dejando un terreno muy embarrado, la salida del sábado tuvo que retrasarse una hora. Algo que ha Sergio no pareció afectarle ya que durante toda la etapa se desmarcó de los demás corredores dejándonos imágenes espectaculares como la subida a San Roque con una pendiente de 30 grados donde los espectadores le empujaron con sus ánimos para subir a una velocidad de infarto. Finalmente, consiguió la victoria pasando por meta a 2 minutos del segundo clasificado.

Mantecón tuvo que dar un esprint final para conseguir su segunda victoria el domingo / Prensa Sergio Mantecón

Una victoria ajustada

El domingo, ya con menos barro, pero con mucho viento, Sergio salió a por todas para conseguir llevarse la segunda etapa y con ello la victoria de la general, y así lo hizo. Después de algo más de 55 km un sprint final lo decidió todo haciendo que Sergio se llevase la victoria por segundos. En el lado femenino, Natalia no paro de luchar por meterse en el pódium, pero finalmente se quedaba a las puertas consiguiendo un cuarto puesto en ambos días. Super contento de ir a Far West, es un evento muy especial en un entorno único tanto por el ambiente como por la calidad de los recorridos, la verdad que he disfrutado mucho, sobre todo por las sensaciones y por haber ganado. Para nosotros era como correr en casa ya que SCOTT España está en Zaragoza y ahí el factor cancha se ha notado y correr en casa siempre es especial y te da un plus de motivación. Ha sido un fin de semana de Mountain Bike auténtico ya que la carrera es espectacular, tanto para corredores profesionales como para amateurs con recorridos aptos para todos y con un ambientazo”