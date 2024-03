Felipe Orts continúa su temporada de MTB en Superprestigio de Ancín

Reto de entidad para La Vila Joiosa - Néteo y Felipe Orts, que este domingo estarán presentes en la primera prueba del Superprestigio en la localidad navarra de Ancín en una cita que contará con una participación de lujo. Tras dar el pistoletazo de salida a la temporada de mountain bike en Valladolid, el ciclista alicantino afronta este desafío con el objetivo de seguir encontrando sensaciones en la modalidad.

Modificaciones en el recorrido

La carrera se desarrollará en el recorrido tradicional de anteriores ediciones, pero esta vez contará con 5 kilómetros en cada vuelta. Otro factor clave en el trazado serán sus 170 metros de desnivel positivo gracias a un nuevo repecho que añadirá dureza a la prueba. El circuito transcurrirá por unos espectaculares senderos donde el ciclista de La Vila buscará pelear por los puestos punteros con el objetivo de sumar puntos de mucho valor en una competición que disputará de manera íntegra.

Sensaciones positivas

Felipe Orts, seis veces campeón de España de ciclocrós, afronta la prueba con sensaciones positivas: "Vamos a por la segunda carrera de la temporada. En Valladolid se me notó la falta de ritmo de competición, pero estoy entrenando muy duro y creo que poco a poco estoy cogiendo la forma óptima. Tengo muchas ganas de disputar una prueba de mucho nivel, que contará con una gran participación."

Buen estreno en mountain bike

En la cita de la Copa de España de mountain bike que albergó la ciudad de Valladolid hace tan solo cinco días el ciclista de la Villa Joiosa se sintió cómodo y obtuvo un buen resultado, aunque con margen de mejora: "Contento con la primera toma de contacto con el mountain bike en esta temporada. He tenido muy buenas sensaciones en la salida, pero con el paso de los kilómetros he notado que me faltaba ritmo y lo he terminado acusando. He sido neutralizado por el grupo perseguidor y ha empezado una carrera nueva para buscar un pódium que se me ha escapado en la última vuelta. Finalmente, he sido cuarto, un buen resultado para sumar mis primeros puntos y sentar una base sobre la que trabajar para las próximas competiciones."