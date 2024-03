Buenas sensaciones en el estreno en mountain bike para Felipe Orts

Valladolid albergó una nueva cita de la Copa de España de mountain bike en una jornada donde la lluvia, que amenazaba con condicionar la prueba, finalmente no hizo acto de presencia. Ya en los primeros compases de la prueba, Felipe Orts decidía pasar a la acción y se situaba en segunda posición rodando junto a Didac Carvacho. Pese a las buenas sensaciones iniciales, el ciclista de La Vila acusaba el esfuerzo realizado y perdía contacto con cabeza de carrera, siendo neutralizado por un grupo perseguidor de 4 corredores.

Ya en la última vuelta, se producía un cambio de ritmo que Felipe Orts no podía contestar y se marchaban los dos ciclistas que acompañarían a Didac Carvacho en el pódium. Finalmente, el corredor de La Vila Joiosa - Néteo lograba cruzar la línea de meta en cuarta posición en una jornada que sirvió para tener un punto de partida sobre el que ir progresando durante la temporada.

Declaraciones

Felipe Orts: "Contento con la primera toma de contacto con el mountain bike en esta temporada. He tenido muy buenas sensaciones en la salida pero con el paso de los kilómetros he notado que me faltaba ritmo y lo he terminado acusando. He sido neutralizado por el grupo perseguidor y ha empezado una carrera nueva para buscar un pódium que se me ha escapado en la última vuelta. Finalmente he sido cuarto, un buen resultado para sumar mis primeros puntos y sentar una base sobre la que trabajar para las próximas competiciones."

La Vila Joiosa - Néteo y Felipe Orts trabajan ya pensado en el siguiente objetivo, una prueba puntuable para el Superprestigio que se disputará en Ancín (Navarra) el próximo domingo 17 de marzo.