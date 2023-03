Pere Milla, delantero del Elche CF, afirmó este miércoles al ser preguntado por las opciones de salvación de su equipo, colista de la competición, que en el club ilicitano pasan "cosas increíbles", en alusión a las carambola que provocaron el ascenso y la primera de las dos permanencias consecutivas.

"El descenso está ahí, pero las matemáticas son las matemáticas. Aquí he vivido cosas que no he vivido en ningún otro sitio", comentó el delantero, quien reiteró que mientras haya ocasiones "hay que intentarlo y lucharlo".

El catalán, que reaparecerá esta jornada tras más de dos meses de baja por una lesión en el hombro, dijo estar "perfecto", si bien admitió que nota a veces "la placa y los seis puntos" que le colocaron tras la lesión.

"Es algo que no es mío, pero tendré que vivir con ello", añadió el futbolista, quien lamentó haber tenido que vivir esta temporada "muchos cambios de entrenador". Pere Milla afirmó que el nuevo técnico, Sebastián Boccacece, ha transmitido al equipo "sus ideas" y que el grupo tiene ganas "de que llegue el sábado para demostrar".

El delantero deseó que Beccacece "pueda acabar su contrato" y lo comparó con Francisco Rodríguez, el entrenador que comenzó la temporada, "por su pasión y su energía".

Dispuestos a competir

El atacante restó importancia a su cifra actual de goles (6) y priorizó la victoria o la permanencia a mejorar sus registros. A pesar de la diferencia clasificatoria entre el FC Barcelona y el Elche, Pere Milla afirmó que su equipo ha demostrado que puede "competir" ante cualquier rival.

"Ellos están pensando en las selecciones y nosotros llevamos una semana y media preparando el partido. Tenemos ganas de darle una alegría a la afición y a nosotros mismos", aseveró el jugador.

Pere Milla no quiso especular con su futuro en el club, con el que tiene tres años más de contrato, y confió en mantener la estadística que señala que el Barcelona no ha sido capaz de ganar en Elche cuando le ha visitado como líder.