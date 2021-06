Es uno de los nombres de la Eurocopa, pero lo va a ser también del mercado. Ya lo está siendo de hecho. Kylian Mbappé no pretende ampliar su contrato con el PSG y, por tanto, este puede ser el momento para salir del club de la capital francesa.

El Real Madrid es el equipo que está más pendiente del futbolista, aunque Mbappé nunca se ha pronunciado públicamente sobre qué hará, solo que ha pedido un tiempo de reflexión.

Sin embargo el periodista Daniel Riolo ha asegurado en RMC Sport que ya ha hecho el primer movimiento para abandonar el Parque de los Príncipes: “Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle. Pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”