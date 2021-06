A Florentino Pérez se le acumulan los problemas. Tras solucionar la salida de Sergio Ramos, el siguiente conflicto a resolver lo tiene con Ferland Mendy. El lateral izquierdo habría pedido un aumento de salario, según informa ‘Marca’. El presidente del Real Madrid, sin embargo, no contempla esta opción y no está por la labor de satisfacer los deseos de Mendy. Florentino está tirando adelante una política de reducciones y no entra en sus planes subir el sueldo a un jugador que es cierto que ha ofrecido un buen rendimiento esta última temporada, pero no es ni mucho menos un factor diferencial. Claro que una hipotética mejora pasaría por dar salida previamente a Marcelo, un suplente con una de las fichas más importantes de la primera plantilla.