Tras las declaraciones de Marc Cucurella, en las que aseguraba que su cláusula de rescisión es de 18 millones y no de 30, el presidente del club, Ángel Torres, no se mostró inquieto por el futuro del catalán y durante la presentación de Vitolo, habló también sobre la situación de Cucurella: “No he escuchado nada de lo que ha dicho Cucurella sobre su cláusula, lo único que escuché fue que se quería quedar en el Getafe”.

Caso omiso a las palabras de Cucurella por parte de Ángel Torres que, con estas declaraciones, vuelve a dejar claro que el club 'azulón' cuenta con el polivalente jugador catalán y que no tiene intención de venderlo, a pesar de sus polémicas declaraciones.

Tras dos exitosas temporadas en el Getafe, en las que ha marcado cuatro goles y ha repartido siete asistencias, el jugador ha crecido de manera notoria, tanto en el aspecto individual como en el colectivo. Ha 'mutado' de un lateral izquierdo a un jugador capaz de abarcar cualquier posición de esa banda izquierda. Cucurella despierta el interés de varios equipo de la liga española y Ángel Torres lo sabe. El presidente ya se encargó, hace un mes, de descartar la marcha del futbolista cuando se le relacionó con el Atlético de Madrid.