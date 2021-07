El Barça lleva tiempo intentando conseguir acomodo a Griezmann en el mercado. Es absolutamente necesario ahorrarse su ficha para cumplir con el límite salarial y el club tenía encima de la mesa opciones para que saliese cedido con opción de compra en el extranjero.

El francés, si debe salir, quiere elegir destino y parece que solo está dispuesto a volver al club colchonero por lo que se han buscado fórmulas para poder encajar la operación. El Barça aceptaría a regañadientes un trueque con Saúl Ñíguez, pero entienden que el Atlético debería abonar al menos unos 15 millones de euros para que la operación pudiera llevarse a cabo por la diferencia de tasación de los dos futbolistas.

El Atlético, a pesar de negarlo, lleva semanas ofreciendo a cualquier jugador de su plantilla para hacer el trueque. Eso sí, la prioridad era deshacerse de Saúl, ya que está perdiendo peso en el equipo y Simeone ya no le ve en el once titular. No es el tipo de centrocampista que al Barça le encaje al cien por cien, pero podría ser la única alternativa para sacarse de encima a un Griezmann que estaría bloqueando cualquier otra opción de salida. Eso sí, el precio de los dos futbolistas es diferente y el Barça no quiere perder dinero con un futbolista que sigue teniendo muchísimo mercado. Habrá que ver si el Atlético accede a ello.

Griezmann sí está dispuesto a rebajarse la ficha para jugar, de nuevo, a las órdenes de Simeone y en el Barça sería un auténtico alivio su marcha porque aquí tenía todos los números para ser titular. En el club blaugrana confiaban mucho en la opción del Chelsea, pero el futbolista parece que tiene claro su destino.