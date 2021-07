Clément Lenglet no está en la lista prioritaria de futbolistas transferibles de la primera plantilla del Barça. Sin embargo, eso no significa que, dado el estado actual de la economía blaugrana, el club no valore todo aquello que pueda suponer aligerar la situación a nivel financiero. En ese sentido, el central francés, a sus 26 años cumplidos en junio, tiene un gran cartel a nivel europeo y son varios los clubs que han preguntado por él. Sobre todo desde la Premier el interés es grande. Se ha hablado de West Ham y Everton, de cesiones con cláusulas de compra obligatoria al final de la misma e incluso con planes de que pueda llegar gratis. Todo está abierto. También desde Italia.

Según SPORT, la Roma estaría realizando movimientos para lograr el fichaje de Lenglet. El club capitalino habría iniciado negociaciones con el Barça con el objetivo de lograr la incorporación del galo. Hace algunas semanas se había hablado de la posibilidad de un intercambio en el que, además de Lenglet, también entrara el centrocampista Lorenzo Pellegrini, algo que la Roma habría rechazado. Pero el interés persiste y los italianos habrían optado por hacer una oferta por su traspaso que llegaría a los quince millones de euros. Esta cantidad no sería suficiente desde el punto de vista del Barça, que cuenta con Lenglet y que, aunque no descarta una venta, esta no se produciría por una cifra menor a los 25 millones de euros. Además, los planes del propio jugador también se tienen en cuenta y, según explican desde el club blaugrana, su intención, si debe cambiar de aires, pasa por la Premier League. Eso sí, la voluntad del futbolista es seguir vistiendo la camiseta del Barça la próxima temporada.