El futuro de Martin Braithwaite se acerca al West Ham. El delantero danés, revalorizado tras su buena Eurocopa, mantiene negociaciones avanzadas con el conjunto británico, que de completarse la operación pagará alrededor de 15 millones de euros al Barça. El acuerdo entre clubes está prácticamente hecho, aunque Braithwaite y West Ham aún no se han dado el OK a la hora de pactar la ficha anual del ariete.

A día de hoy, Braithwaite se resiste a dar el 'sí, quiero' al club inglés ya que no está satisfecho con la ficha anual que le ofrecen los 'hammers'. Si estos mejoran su propuesta económica al jugador, el acuerdo quedará prácticamente sellado. Con todo, el West Ham es el gran favorito pero no el único equipo que se ha movido por el ex del Leganés en las últimas semanas, por lo que no hay que descartar posibles giros inesperados si los 'hammers' y Braithwaite no encuentran un punto medio.

El agente del danés dijo recientemente que el jugador seguiría en el Barça, aunque lo cierto es que se trataba de una declaración estratégica en clave de 'mercato'. "Desde el primer día, hasta ahora, ha superado las expectativas en cuanto a tiempo de juego y bienestar. Seguirá, está muy contento en el Barça", dijo Hasan Cetinkaya, representante del delantero.

Con contrato hasta 2024, el delantero de 30 años mantiene buen cartel y es consciente de que debe salir para gozar de minutos, ya que en el conjunto azulgrana difícilmente podrá tenerlos tras la contratación de Memphis y Agüero.