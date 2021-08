El Arsenal busca un mediocentro ofensivo para sustituir a Martin Odegaard, jugador del Real Madrid que estuvo cedido en el conjunto inglés parte de la pasada temporada. Los gunners se encuentran en el mercado explorando las posibles opciones para su mediocentro y tienen claro que quieren pescar en el equipo blanco.

La primera opción es recuperar a Odegaard, el cual no descarta su salida de Madrid, ya que cree que no va a tener suficientes oportunidades. Sin embargo, Ancelotti le ha pedido al jugador que se quede porque va a tener minutos. Igualmente, desde el Bernabeu no piensan dejar ir a una de sus perlas fácilmente y si algún equipo lo quiere esperan recibir 50 millones de euros.

Las otras opciones son Isco y Asensio, jugadores con la suficiente calidad para el puesto de titular en el Arsenal. Ambos jugadores tienen pretendientes ante la buena oportunidad de mercado que pueden significar. De hecho, a Isco solo le queda un año de contrato por lo que el Madrid ante una buena oferta por el malagueño no dudaría en vender a su jugador.