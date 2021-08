Jack Grealish, el fichaje más caro de la historia de la Premier, fue ofrecido a la desesperada al Real Madrid. Y es que, según The Athletic, en las últimas horas el Aston Vila quiso sacar al centrocampista de Inglaterra para no tenerlo de rival.

Hubo tensión en las últimas horas en las negociaciones entre el Aston Vila y el Manchester City, razón por la que el club inglés ofreció al atacante al Madrid. La cuestión fue que el club de Guardiola mandó una oferta de 100 millones de libras, cifra que esperaban recibir por su jugador, pero por la que se pusieron nerviosos cuando la recibieron.

Por eso, como no esperaban recibir dicha oferta decidieron ofrecerle al Madrid, club que le rechazó ya que tienen otros planes en mente como fichar a Mbappé o a un central. Pero no solo eso ya que el propio jugador le dijo a su club que ellos habían aceptado venderlo al City y que no se podían tirar para atrás ahora.

Grealish tenía ganas de jugar en el City, que lo llevaba tentando desde hace tiempo. Además, en las últimas horas el Manchester United también mandó la misma oferta que el club vecino, pero finalmente el Vila declinó esa opción y acabó vendiendo a su jugador al equipo con el que quería jugar.