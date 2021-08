La vuelta de Romelu Lukaku a Stamford Bridge tiene consecuencias directas para los componentes del Chelsea, más concretamente para el ex valencianista Michy Batshuayi, que con la llegada de su compatriota se ha quedado sin opciones por detrás del flamante fichaje y de Tammy Abraham, y buscará minutos en Turquía.

El Besiktas será el nuevo destino del belga que probará suerte en una liga totalmente nueva para él. Lo cierto es que, desde su llegada al Chelsea en 2016 no ha tenido una continuidad en el conjunto inglés y se han ido sucediendo las cesiones. Tan solo ha encadenado dos temporadas y media en Londres, y una de ellas fue debido a la negativa de la UEFA al Chelsea de no poder fichar por no respetar la normativa.

Ahora Batshuayi emprenderá una nueva aventura en el Besiktas, en el que estará cedido por una temporada. La confianza del delantero se ha visto muy mermada por el problema que arrastra de cara a gol. No han sido unas buenas campañas para él, y el club otomano le tiende la mano para volver a ofrecer su mejor versión como ya pasó en el Borussia Dortmund.