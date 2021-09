El pasado ha llamado a la puerta de Sergi Enrich. El delantero español, ex de Eibar y Mallorca, entre otros, ha visto cómo su fichaje por el Schalke 04 se ha frustrado por culpa de los aficionados de la entidad alemana, que se opusieron en redes a su incorporación por la filtración del vídeo sexual que se hizo viral en 2016, en el que aparecía junto a Antonio Luna y una chica. El Schalke ya ha comunicado que se "han posicionado en contra de la contratación de Sergi Enrich".

El juez condenó a Enrich y Luna a dos años de cárcel por la difusión del vídeo al considerarles autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ambos futbolistas, que en 2016 militaban en el Eibar, reconocieron haber grabado y divulgado el vídeo sin el consentimiento de la víctima, a la compensaron económicamente con 110.000 euros.

Sergi Enrich está actualmente sin equipo y desde 'Bild' y 'Sky' se daba por hecho su fichaje por el Schalke 04, con el que iba a pasar reconocimiento médico este mismo miércoles.

Los aficionados de la entidad germana se han posicionado en contra del fichaje. Y no solo por la condena y la filtración del vídeo, si no también por un audio de Sergi Enrich que se hizo viral, en el que empleaba términos racistas contra el compañero, Eddy Silvestre, que, supuestamente, difundió la grabación. "El p... negro ese hijo de p... me la ha liado pero bien. Lo pasó tío y se está rulando, ¿sabes? Y a mí me la 'suda' porque ya sabes como soy, pero la tía esa nos puede buscar un problema".