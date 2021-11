Primicia y gorda la que dio Eduardo Inda en la noche del lunes en El Chiringuito. Y es que la llegada de Xavi al FC Barcelona va a remover todavía más los cimientos de la acomodada plantilla azulgrana.

En ese sentido esa información afecta directamente a uno de los pesos pesados del Barça. Según Eduardo Inda, al final de esta temporada Gerard Piqué se retirará del fútbol profesional: “Me dicen que se va a retirar a final de temporada salvo que Xavi se lo pida. Es listo, le va bien en la vida y me dicen que ya gana más fuera del terreno de juego que dentro. Con negocios como la Copa Davis gana más dinero que con el fútbol. Me cuentan que ha llegado a un acuerdo con Laporta que el podía rescindir el contrato cuando quisiera sin perjuicio para ninguna de las partes» , aseguró el director de OK Diario.

«En principio, sí, se retira Piqué. Xavi cuenta básicamente con Busquets de los viejos rockeros. Jordi Alba no le hace excesiva gracia, no sé si contará con él”, añadió Inda en el plató de El Chiringuito

Piqué va camino de los 35 años y según cuenta Inda en su información, el central del Barcelona ya gana más dinero con sus negocios fuera del fútbol que dentro. Así pues quizá sea el momento del punto final y ver cómo se desenvuelve en otra faceta.