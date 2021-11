Raheem Sterling tiene decidido dejar el Manchester City este mes de enero. Y según apuntan recientes informaciones desde Inglaterra parece que tiene claro que su destino sea Barcelona. Sterling, a quien le quedan menos de 18 meses de contrato con los 'citizens', ha admitido que estaría dispuesto a salir para poder jugar más, y habría pedido a Guardiola que lo deje salir rumbo al Camp Nou.

El extremo no está teniendo el protagonismo deseado con Guardiola y está por la labora de cambiar de aires en enero. Ante tal escenario, la idea del Barça es muy del agrado del británico, destino todavía más seductor con la llegada de Xavi, que ya ha dicho que quiere jugar con extremos abiertos.

En la previa del partido del Manchester City frente al Everton, Guardiola ha sido tajante en rueda de prensa sobre que no va a contestar nada sobre el tema “No me preguntéis a mi por fichajes, no voy a hablar ni ahora ni hasta el final del mercado”, sentenció el de Santpedor, antes de añadir: "No es mi trabajo y no voy a responder ninguna pregunta al respecto porque no se lo que va a pasar. Mi única prioridad, y la de Raheem, es preparar bien los partidos”.

Pese a estas declaraciones, se apunta que Guardiola estaría dispuesto a dejar salir a Sterling, y que no tendría ninguna intención de retener el jugador contra su voluntad de aterrizar en Barcelona. En el club tienen claro que la cesión, sin opción de compra, se puede hacer.