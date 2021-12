Tiene sólo 25 años y es uno de los jugadores más potentes de Europa, por lo que Adama Traoré siempre está bajo la lupa. El internacional español es seguido de cerca por numerosos equipos habituales de Champions y prueba de ello fue la cantidad de sondeos y ofertas recibidas el pasado verano, todas ellas rechazadas por el Wolverhampton. Pues bien, según publica Football Insider, el club habría decidido poner en el escaparate al centrocampista catalán con la intención de ingresar un dinero relativamente superior al que pagaron por él en 2018. Entonces abonaron 20 kilos Middlesbrough.

La cifra con la que tasan ahora a Traoré ronda los 23 millones de euros, lo que supone cerca del 50% de lo que demandaban hace unos meses. Su rendimiento, también ha empujado a los 'Wolves' a tomar esta decisión. Ahora hay que ver si finalmente el Liverpool se lanza a por él o bien se adelanta el RB Leipzig, uno de los que más interés mostró por el diestro.

No está siendo no obstante la mejor temporada de Traoré que ha sido titular sólo en ocho partidos de la Premier League de los 13 en los que ha participado, no logrando marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia.