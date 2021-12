Ante el Betis volvió a quedar clarísimo que el jugador diferencial del actual Barça, esperando a la recuperación de Ansu Fati, no es otro que Ousmane Dembélé. El club blaugrana tiene claro que no puede dejar escapar al futbolista francés porque los extremos escasean en el mercado y hará un último esfuerzo para intentar convencerle. Hay mucha diferencia económica entre lo que le propone el Barça y las ofertas que maneja del extranjero, pero el club quiere dar una última vuelta de tuerca a la propuesta para intentar cerrar un acuerdo este mes de diciembre.

El director de fútbol, Mateu Alemany, lleva meses con contactos prácticamente continuos con el enterno de Dembélé. El futbolista ya ha comunicado que su prioridad es quedarse, pero sus palabras quedan en saco roto cuando entra su agente a negociar los términos económicos del contrato. Su representante ha ido dando largas a las ofertas blaugrana y ha ganado tiempo con el objetivo de llegar al mes de enero sin un acuerdo claro. El Barça, ahora, va a apretar con una última propuesta y pedirá una respuesta antes del 31 de diciembre. Si sigue el silencio, el club dará por hecho que se va.

El principal problema con Dembélé y su renovación

El principal problema de la renovación de Dembélé es el salario fijo. El Barça le ha propuesto congelar su actual salario y lo acompaña con pluses muy suculentos. Si se cumplieran todos los objetivos, Dembélé pasaría a ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Pero Dembélé tiene ya encima de la mesa ofertas con salario fijo que llegarían a cantidades astronómicas, por lo que no está por la labor de hablar de variables con el Barça. Además, ss agentes exigen una prima de fichaje por quedar libre para el futbolista y también en forma de comisión. Esa cifra es, hoy por hoy, inalcanzable para el club.

El Barça es consciente que el agente de Dembélé se ha reunido con United, Chelsea, Bayern, Tottenham y Juventus para escuchar ofertas. Y varios de estos clubs le han pedido que no renueve para formalizar ya negociaciones en firme a partir de enero. Las maniobras de dilación van en este sentido, pero en el Barça existía la esperanza de que el jugador apretara a su entorno para forzar un acuerdo. La realidad es que Dembélé está muy a gusto en el Barça y ahora sí se siente líder del proyecto. El club blaugrana le ha dejado claro que, si renueva, será un jugador franquicia.

Las negociaciones podrían romperse ahora en el mes de diciembre, aunque no de forma definitiva. Es por ello que el club tiene claro que Dembélé seguirá jugando a pesar de que no renueve ahora. El club meditó dejarle en la grada tal y como hizo con Ilaix Moriba en verano, pero Dembélé es necesario deportivamente y no quieren romper relaciones por lo que pueda pasar. Lo que sí está muy claro es que un jugador de sus características vale muchísimo dinero y renovarle, tal vez, sale más barato que salir a buscarle un recambio de garantías.