João Félix no es feliz en el Atlético. No ha conseguido ser titular indiscutible, empieza muchos partidos sentado en el banquillo y Simeone no lo considera un jugador imprescindible. Las características del portugués no casan con el estilo del argentino y João Félix no progresa, todo lo contrario, se ha estancado y convertido en un jugador intrascendente.

La advertencia de Enrique Cerezo sobre el futuro de Joao Félix que se le puede volver en contra JOAO FELIX BUSCA UNA SALIDA DEL ATLÉTICO Así pues, según informa el diario AS, el entorno del jugador ya está buscando una salida, que se encuentra de nuevo con las reticencias del Atlético, que no se resiste a aceptar el fracaso del que es el fichaje más caro en la historia del club rojiblanco. De hecho, ya en verano el Atlético se negó a una operación en la que el portugués se fuera al FC Barcelona. Aunque una hipotética eliminación de los rojiblancos aumentaría las posibilidades de una salida. Pero los 127 millones que pagó el Atlético al Benfica son una cifra demasiado elevada como para que algún club la pudiera igualar. El jugador se ha devaluado y eso juega a favor del Atlético, aunque el jugador, que incluso ha perdido la condición de titular en la selección portuguesa, podría forzar su marcha. Los cuatro descartes de Florentino en el Madrid