Adeyemi está en todas las quinielas para acabar en uno de los grandes clubes de Europa. El delantero del Salzburgo, de 19 años, ha recibido el premio a mejor jugador joven sub-21 de Europa y atendió a SPORT tras recoger el premio para resolver la gran duda: ¿Dónde jugará la próxima temporada?

Cuestionado sobre su futuro, Adeyemi no se ha cerrado puertas: "Ya veremos lo que depara el futuro, de momento soy jugador del Salzburgo". Sin embargo, el delantero ha dejado claro que "el Barça es uno de los mejores clubes del mundo y es un orgullo que me quieran. ¿Si me veo jugando en el Barça en el futuro? Por supuesto. Es un gran club”.

Según informaciones de SkyItalia, el Barça ofreció 40M al Salzburgo para hacerse con los servicios del delantero, aunque las últimas informaciones, con la más que posible salida de Haaland de Dortmund, apuntarían a que el BVB sería el mejor colocado para fichar a la nueva perla alemana.