La situación de Simone Zaza, exdelantero del Valencia CF que ahora juega en el Torino, apunta al mercado de fichajes.

El atacante, de 30 años, no está teniendo el protagonismo esperado en su cuarta temporada en el equipo italiano: suma apenas 99 minutos en la Serie A repartidos en 7 partidos. Es más, no ha jugado de titular en ningún compromiso y lo máximo que ha sumado a su cuenta particular son 35' ante el Cagliari.

En Copa sí participó y jugó los 90 minutos en la segunda ronda ante el Sampdoria. En total, este curso no se ha estrenado ni en goles ni asistencias.

Eso sí, la temporada ha estada condicionada por una lesión de rodilla que le impidió no estar en el banquillo hasta mediados de octubre.

El atacante es uno de los refuerzos más queridos que el Valencia CF cerró en invierno estos últimos años. Ahora, con contrato hasta 2023 y un valor de mercado que oscila en los 2 millones de euros tal y como informa Transfermarkt, está en la rampa de salida.

Informa el Gazzettino di Venezia que Paolo Zanetti estaría esperando a Zaza para reforzar al Venezia este próximo mercado de fichajes. El Torino pondría facilidades para arreglar la operación.