Charly Musonda, sensación del Betis en la temporada 2015-2016, está viviendo un estado de ostracismo que confía solucionar al finalizar la temporada. El extremo lleva jugados 61 minutos en los últimos tres años mientras afronta sus últimos seis meses en el Chelsea, donde no le han sabido gestionar ni explotar sus cualidades futbolísticas debido a una serie de graves lesiones que han lastrado su carrera deportiva.

A sus 25 años, no tira la toalla y espera que su próximo reto le beneficie, después, incluso, de haberse ofrecido a jugar gratis en el Chelsea. "Hablé con el entrenador... Le dije lo mismo, jugaré gratis. No tiene nada que ver con el contrato, jugaría, literalmente, gratis el año que viene. Puedo ser el último de la lista. Entrenar duro, básicamente, ganarme el puesto a través del entrenamiento. Jugar con los sub 23, ganar forma física y rodaje y ya veríamos", explicó en una entrevista, en la que reconoció que Tuchel lo entendió, aunque señaló a los despachos a la hora de negociar su continuidad.

Ahora, el futbolista nacido en Bélgica trabaja a destajo con la seguridad de recalar en una de las cinco grandes ligas, con la intención de olvidar sus problemas de rodilla. Tal y como informó 'La Dernière Heure', el ex del Anderlecht ha sido tentado para jugar, cuando quede libre en junio, por algunos clubes de su país, pero por ahora ha descartado tal opción.