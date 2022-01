El Atlético de Madrid quiere reforzar su ataque y según publica el diario AS está estudiando la posibilidad de abonar los 25 millones de cláusula de rescisión que tiene el atacante argentino del Elche, Lucas Boyé. Es público y notoria que el conjunto colchonero aspira también a otros refuerzos como el valencianista Daniel Wass -el club colchonero ha intensificado las conversaciones para que el futbolista danés vista cuanto antes la camiseta rojiblanca, pero el Valencia CF se mantiene firme en su postura, que no es otra que la de dejar salir a Wass cuando tengan atado a su sustituto-, pero en el caso de Boyé lo que pretendería sería o sustituir o complementar a un Luis Suárez en horas bajas y que acaba contrato en junio con 35 años.

Relacionadas El deseo de Lucas Boyé para el 2022 del Elche CF