Ya hace varios meses que el FC Barcelona recibió la noticia de que renovar a Messi era misión imposible y el argentino tendría que buscar su futuro lejos del club que le vio crecer deportivamente. Al Barça le costó arrancar pero, tras la llegada de Xavi y de los refuerzos en invierno, la cara del equipo es otra y ha remontado el vuelo.

Sin embargo, hay un futbolista en la plantilla azulgrana que ha pedido la vuelta de Messi al Camp Nou. Se trata de Dani Alves, que regresó al club el pasado mes de enero gratis. En una entrevista concedida a 'Sport', el brasileño volvió a dejar la puerta abierta al regreso del argentino: "No sé lo que piensa o quiere hacer. Vuelvo a insistir, podría volver un añito conmigo para un último baile. Por qué no. Lo que me dijo. No hay otro lugar como este. No podemos estar mejor en otro lugar que aquí, esto fue hecho para nosotros, la ciudad, el club. Ha ido, ha probado algo distinto y es hora de regresar a casa si él quiere".

Una dupla histórica

El legado de Messi en el FC Barcelona está fuera de toda duda. Y el de Dani Alves tampoco se queda corto. El brasileño se hizo dueño y señor del carril diestro hasta convertirse, durante muchos años, en el mejor lateral derecho del mundo. Para muchos considerado el mejor lateral derecho de la historia. Su relación con Messi fuera del campo hizo que dentro fueran imparables, formando una sociedad que volvía locas a las defensas y que dio muchas alegrías al Barça.