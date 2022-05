La reestructuración del Barcelona ya ha comenzado y Xavi tiene muy claro los futbolistas que no quiere en su plantilla. Si ya le ha comunicado a Lenglet y a Umtiti que no cuenta con ellos, Mingueza también sabe que tiene muy pocas posibilidades de continuar en la Ciudad Condal. El conjunto culé lleva varias semanas intentando colocar al central en algún equipo y el Getafe ha sido uno de los clubes que vería con buenos ojos la llegada del defensa.

Los de la Ciudad Condal pretenden una venta, pero Quique Sánchez Flores es más partidario de una cesión. El conjunto azulón tendrá varias bajas en la zaga y la llegada de Mingueza puede ser la primera pieza para recomponer la línea defensiva.

Te puede interesar: Fichajes Xavi adelanta las seis primeras bajas para la temporada 22/23 en el Barça

El contrato del catalán con el FC Barcelona acaba en 2023 y su ficha no es demasiado elevada. La cesión no se descarta, pero el club culé si puede sacar entre 3 y 5 millones por él, no lo pensará dos veces.