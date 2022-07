Cada vez más ex futbolistas se lanzan a apostar por su aventura en los banquillos. Esta vez ha sido uno de los mediocentros más destacados de la última década en la Premier League el que ha encontrado un nuevo equipo en Inglaterra.

Yaya Touré firmará por el Tottenham Hotspur como técnico de la Academia del conjunto londinense. El costamarfileño vivirá su primera experiencia de esta magnitud como técnico según ha informado Sky Sports.

Touré militó durante ocho temporadas en el Manchester City, previo paso por el Barcelona. El jugador africano ganó tres Premier League, disputando 282 partidos con la camiseta del City en los que marcó 68 goles.

Asimismo Touré no será el único ex futbolista que entre en la estructura 'spur'. El ex internacional inglés Jermaine Defoe también firmará por el Tottenham en los próximos días.