El Nottingham Forest trabaja para componer una plantilla que compita por la permanencia en la Premier League. Tras interesarse recientemente por el fichaje de Álex Moreno, ahora, según apunta el periodista Fabrizio Romano, han puesto sus ojos sobre el mediocentro del Betis William Carvalho, que tiene contrato hasta 2023 y no parece que vaya a renovar.

En al oferta que trasladó el club inglés por el lateral verdiblanco, no se acercaba a las pretensiones que demandaba el club del Benito Villamarín, por lo que las negociaciones no fueron a más. Aunque en este sentido, se abre un nuevo panorama, ya que el conjunto del Villamarín estaría obligado a negociar si no quiere dejar escapar gratis al jugador el próximo verano.

El Real Betis pretende sacar entre 8 y 10 millones de euros por el portugués, aunque el conjunto inglés no parece soltar fácilmente los billetes, ya que la oferta por Álex Moreno, en la que pedían alrededor de 20 millones, el Nottingham ofreció 6.

Pero al mediocentro pretendientes no le faltan en este mercado estival, y el conjunto inglés es el último que se une a una larga lista tras los turcos Fenerbahçe y Galatasaray, el italiano y recién ascendido Monza, que está siendo un gran agitador, y el Olympique de Lyon, donde podría entrar en la operación de Aouar, jugador que pretende el Betis, para abaratar su coste final.