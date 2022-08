En medio del 'caso Frenkie De Jong' y sin renunciar a su fichaje, el Manchester United se habría interesado también en otro jugador del Barça. Y es que según ha informado el diario Sport, el conjunto inglés habría preguntado por Sergiño Dest al club blaugrana, por el que estaría dispuesto a pagar un traspaso.

A pesar de que desde el Camp Nou habían decidido que el lateral seguiría esta temporada, la posible llegada de Azpilicueta ha abierto la posibilidad de su venta.

Además, si llegase una buena oferta por el defensor, la entidad culé estaría dispuesta a vender al futbolista. En Can Barça pedirían unos 20 millones al United para dejar salir al jugador, que a pesar de mostrar su deseo de seguir en el club, podría salir si no cuenta con minutos.

El equipo blaugrana vería bien su venta por ese precio, ya que ayudaría a mejorar la situación económica de la entidad y porque se contemplan otras opciones para el lateral además de Azpilicueta, como Araújo, Sergi Roberto y Koundé.

Con mucho mercado

Te puede interesar: Fichajes Los dos jugadores del Barça que no cuentan para Xavi

El jugador americano tiene mucho mercado. Muchos equipos se han interesado en él, pero tanto el club como el jugador siempre han optado por su continuidad, a pesar de que su rendimiento no siempre ha sido el esperado. No obstante, desde Can Barça estaban dispuestos a darle tiempo para que ganara experiencia, ya que es muy joven, tiene 21 años.

Sin embargo, todo hace indicar que, si finalmente llega Azpilicueta, Sergiño Dest está en el mercado.