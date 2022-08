La llegada de Rony Lopes al Sánchez Pizjuán no ha sido de las más afortunadas que se recuerde. Ha tenido una participación casi inédita y una temporada más no cuenta para Julen Lopetegui, por lo que sus dificultades para jugar son muy escasas. Por este motivo, su salida del Sevilla FC es casi una necesidad, tanto desde el prisma deportivo como económico.

Desde la Ligue 1 se apunta a que llegarán los cantos de sirena que serán la salvación para el futbolista. El extremo portugués gusta para el Troyes, uno de los equipos más modestos de la primera división francesa. Sin embargo, actualmente las alternativas para Rony Lopes no son cuantiosas y sus 26 años no puede desaprovechar otra oportunidad.

El atacante llegó al conjunto andaluz en verano de 2019 a cambio de un traspaso de 25 millones de euros, procedente del AS Mónaco. Desde casi un primer momento, el Sevilla ya dejó entrever que no sería un jugador que fuera a tener mucha cabida en los partidos y un año más tarde se optó por una cesión al Niza, donde reencontró sensaciones. Pese a ello, con Olympiacos vivió otro préstamo y en su regreso no se ha cambiado de opinión respecto a su protagonismo.

Todavía con dos años más de contrato por delante, hasta junio de 2024, su alta ficha es también un condicionante. Según informa L'Equipe, el Troyes estaría dispuesto a acometer la operación mediante una cesión con gastos de ficha compartidos, salvo cambios finales en las negociaciones.