La prensa inglesa ya habla de Mikel Arteta como el posible recambio del Barça para Xavi. En concreto, el diario Sky Sports asegura que hay varios informes positivos del técnico español, actual líder de la Premier League con un Arsenal que paso a paso se ha convertido en un equipo sólido y con argumentos para pelear por el título.

El actual momento de Xavi no es el mejor al frente del Barça. Eliminado de la Champions League, octubre fue un mes excesivamente duro para el entrenador. No pudo ni con Inter ni con Bayern en ninguno de los cuatro partidos europeos y perdió el Clásico contra el Real Madrid. Las reacciones ante Villarreal, Athletic y Valencia en LaLiga no han sido suficientes tras un verano de muchos fichajes en Can Barça.

Xavi reconoció hace unos días sentir el apoyo de Laporta y de su junta directiva y siempre ha pedido paciencia para su proyecto, aunque la realidad es que el propio entrenador ya ha llegado a manifestar que dará un paso a un lado si no gana un título al final del presente curso (Europa League, LaLiga o la Copa del Rey son las opciones que quedan).