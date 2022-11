El Sevilla FC está cuajando una primera vuelta de LaLiga que le hace coquetear con los puestos de descenso. La llegada de Sampaoli, incluso, ha empeorado las prestaciones de un equipo que vendió en verano a sus dos centrales titulares y no reforzó con acierto al cuadro entonces de Lopetegui. Y ya se sabe que el que no cumple en verano, debe intentar recuperar en el difícil mercado invernal. Monchi es el arquitecto del mejor Sevilla de la historia, pero también es el causante del momento actual del equipo del Sánchez - Pizjuán. En cualquier caso, además de los problemas evidentes en el centro de la zaga, el equipo tiene un importante problema en la delantera.

Rafa Mir está rindiendo de manera aceptable, pero no así Dolberg o En-Nesyri, por lo que Monchi se ha puesto manos a la obra para tratar de contratar los servicios de un delantero que marque diferencias. El primero de la lista es Memphis Depay, delantero que no cuenta para el Barça de Xavi Hernández. El neerlandés se negó a abandonar el club en verano si no era con la carta de libertad y cobrando el último año de contrato, lo que supuso su ostracismo en el primer equipo.

Las exigencias de Memphis Depay

La Juventus estuvo cerca, pero él decidió pedir 7 millones netos para aceptar su salida. Ahora, a pocos meses de quedar libre y viendo que no tiene opciones en el FC Barcelona, se le puede abrir la opción sevillista, donde sería la ansiada estrella de un equipo que sólo puede ir hacia arriba. De nuevo, el primer escollo pasa por que el Barça acepte pagarle la ficha restante para que el jugador abandone el Camp Nou. La pela es la pela.