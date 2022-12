Con Messi en el pasado, Lewandowski con 34 años, Haaland y Mbappé fuera de su alcance y Endrick comprometido con el Real Madrid, el Barça necesita un delantero. El elegido no es otro que Youssoufa Moukoko, la nueva sensación de Alemania.

El futbolista nacido en Camerún pero internacional por la Mannschaft viene de debutar en el Mundial de Catar con 18 años recién cumplidos. Aunque los focos apuntaron a otra perla como Musiala, el delantero también es una gran esperanza para una selección que lleva dos batacazos consecutivos.

Moukoko no saldrá barato: ha rechazado 6 millones del Borussia Dortmund

Todos los grandes de Europa tienen puestos sus ojos en un jugador que acaba contrato. Sin embargo, que no haya coste de traspaso no quiere decir que no haya que sacar el talonario para ficharlo. Sus pretensiones salariales se disparan al mismo ritmo que su valor.

Según ha informado Bild, Moukoko ha dicho 'no' a una oferta de renovación de seis millones de euros por temporada, el triple de lo que percibe actualmente. Una propuesta a la desesperada de un Borussia Dortmund que empieza a asumir que lo va a perder sin que deje un solo euro en la caja. Los agentes del futbolista piden siete 'kilos' al cuadro alemán, unas condiciones similares a las que exigirán a los clubes interesados en su fichaje, donde destacan el Chelsea y el Barça.