Este lunes después de dos días de celebraciones en familia por la Navidad estalló una bomba en el mercado de fichajes de LaLiga Santander. Uno de los equipos punteros de España pretende llevarse a Borja Iglesias del Betis. Este es el 'efecto dominó' que puede provocar Joao Félix en el fútbol español, ya que el Atlético valora una salida del portugués en enero.

Simeone ve en Borja Iglesias el recambio perfecto para apuntalar la delantera junto a Griezmann y después de la salida de Cunha rumbo al Wolverhampton de Lopetegui. No obstante el propio delantero ha salido al paso para acabar con los rumores.

"Quería hablar y así ya lo dejamos solucionado. A día de hoy no tengo nada de qué hablar. Estoy centrado en el Betis, en el jueves, en volver a disfrutar de nuestra afición, de nuestro estadio y a ganar", ha explicado Borja Iglesias en unas palabras recogidas por El Chiringuito de Jugones.

"De estas cosas cuántas hemos vivido ya. Hay que darle normalidad y estar tranquilos. Yo estoy feliz aquí y si en algún momento hay que hablar, hablaré. Sin problema. Hemos bromeado con la situación y ya está. Sin darle mayor importancia. Yo siempre me he sentido muy querido. Estoy muy feliz aquí y agradezco ese cariño porque estoy feliz aquí. No tengo nada que decir de todo esto. Poco puedo aportar yo en esta situación por ahora", continuaba el delantero verdiblanco.